"Мехир ле-Миштакен": 923 квартиры по льготным ценам в Шоаме и Ришон ле-Ционе

Министерство финансов сообщило о проведении новых успешных тендеров по продаже земельных участков под застройку в рамках программы "Цена для новосела" ("Мехир ле-Миштакен"), продвигаемоой министром финансов Моше Кахлоном и министром строительства Йоавом Галантом.

В рамках нынешних тендеров проданы участки под строительство 716 единиц жилья в Шоаме и 207 единиц жилья в Ришон ле-Ционе, сообщает пресс-служба минфина.

В Шоаме были проданы три участка в новом районе Каф-Алеф, расположенном возле южного въезда в город. Квартиры будут продаваться льготникам программы "Цена для новосела" на 19% дешевле рыночной цены. Начальная стоимость квартир площадью 75 кв. м. составит 1.115.246 шекелей, квартиры площадью 110 кв. м. будут стоить от 1.583.837 шекелей, а квартиры площадью 120 кв. м. – от 1.717.720 шекелей.

В общей сложности, в Каф-Алеф запланированы 1.444 квартиры, а также общественные учреждения, спортивный комплекс, автостоянка, новые дороги и пешеходные мосты через реку Бейт-Ариф, протекающую через территорию района.

В Ришон ле-Ционе, в новом районе Нуриот, был продан участок под строительство 207 единиц жилья. Квартиры будут продаваться участникам программы с 20-процентной скидкой. Начальная цена квартир площадью 75 кв. м. составит 906.785 шекелей, квартиры площадью 100 кв. м. будут стоить от 1.173.487 шекелей, квартиры площадью 120 кв. м. – от 1.386.848 шекелей. Все квартиры оборудованы парковкой, балконом и кладовкой.

Нуриот расположится в северо-восточной части Ришон ле-Циона, на территории, которая высвободится после демонтажа военной базы Црифин. Согласно планам застройки, в этом районе будут 3.575 единиц жилья, общественные и торговые учреждения, новые дороги и парки. Через него будет проходить трамвайная линия ("ракевет каля").

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