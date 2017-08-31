В Раанане появится новый район на 1.480 единиц жилья

Комиссия по планированию и застройке при муниципалитете Раананы утвердила проект строительства в городе нового района на 1.480 единиц жилья.

Как сообщает газета The Marker, строительство запланировано на земельном участке площадью 420 дунамов в южной части Раананы, к северу от шоссе номер 531.

Высота зданий в новом районе не будет превышать десять этажей. 20% квартир будут сравнительно небольшими (площадью до 75 кв.м.), что сделает их более доступными для молодых семей.

После утверждения городской комиссией проект поступает на рассмотрение Окружной комиссии по планированию и застройке Центрального округа.

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