31 января 2017 г.
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На юге Герцлии появится новый район на 11.500 единиц жилья

время публикации: 05:14 | последнее обновление: 05:37 блог версия для печати фото
На юге Герцлии появится новый район на 11.500 единиц жилья

Комиссия по планированию и застройке при муниципалитете Герцлии утвердила план строительства на юге города нового района, сообщает газета "Глобс".

Согласно плану, на земельном участке площадью 2.200 дунамов, расположенном возле морского побережья, между бульваром Аба Эвен на севере и границей с Тель-Авивом на юге, будут построены примерно 11,5 тыс единиц жилья.

Помимо жилья, план предусматривает строительство зданий общественного назначения общей площадью около 200 тысяч кв. м., офисных и торговых площадей, а также 3,5 тыс гостиничных номеров.

Высота зданий в новом районе составит до 30 этажей.

После утверждения городской комиссией по планированию и застройке план поступает на рассмотрение окружной комиссии.

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