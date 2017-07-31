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Недвижимость

В Ор-Йегуде построят 2.400 единиц жилья

время публикации: 18:36 | последнее обновление: 19:03 блог версия для печати фото
В Ор-Йегуде построят 2.400 единиц жилья

Национальная комиссия по приоритетным стройпроектам (ВАТМАЛ) предварительно утвердила проект, в рамках которого в Ор-Йегуде будут построены около 2.400 единиц жилья.

Проект, инициатором которого выступает Управление земельных ресурсов, предусматривает строительство к югу от шоссе номер 461 и района Рамат-Пинкас 1.876 квартир и дома престарелых на 500 комнат.

Рядом с новым жилым кварталом планируется строительство офисных и торговых зданий общей площадью 700 тысяч квадратных метров, сообщает газета The Marker.

На нынешнем этапе данный проект представляется общественности для ознакомления. После обсуждения возражений против проекта, если таковые поступят, и, в случае надобности, внесения в него некоторых изменений, он должен быть утвержден окончательно.

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