1 апреля 2017 г.
последняя новость: 11:40
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:53 Тайная история Варшавского зоопарка: фильм о чете Жабинских, спасших около 300 евреев
13:01 Вышло промо 7-го сезона "Игры престолов": премьера 16 июня
10:28 Опера Россини, концерты Богушевской, Гусевой и легенд бардовской песни. Афиша на выходные
15:07 18-летняя румынская модель продала девственность за 2,3 миллиона евро
14:42 Театр "Габима" представляет мюзикл "Отверженные"
14:35 Санкт-Петербургский драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской представляет спектакль "Страсти по дивану"
14:07 В июне в Израиле Горан Брегович
13:47 "Мягкий котик": создатели The Big Bang выиграли тяжбу о нарушении авторских прав
13:28 Саня Кройтор и Феликс Лифшиц в программе "Скрипка и тенор на два голоса. Продолжение..." - уже с 31 марта
13:23 Бродвейский размах на лучших сценах Израиля в новой программе Кристины Орбакайте - "Бессонница"
Досуг

Тайная история Варшавского зоопарка: фильм о чете Жабинских, спасших около 300 евреев

время публикации: 08:53 | последнее обновление: 08:55 блог версия для печати фото
На экраны вышел фильм "Жена смотрителя зоопарка" (Zookeeper’s Wife)
Режиссер картины Ники Каро и исполнительница главной роли Джессика Честейн
Актриса Джессика Честейн (Антонина Жабински)

История о том, как супруги из Варшавы, Ян и Антонина Жабинские, прятали на территории принадлежащего им зоопарка и на собственной вилле около 300 евреев в период с 1940 по 1944 год, легла в основу сценария голливудского фильма, сообщает The Sun. Только двое из 300 человек, спрятанных Жабинскими, не дожили до победы. "Гости", как называли супруги своих подопечных, прятались в опустевших вольерах. Живущий в Израиле Моше Тирош, которому в начале войны было 5 лет, скрывался на территории зоопарка вместе со своей сестрой и родителями. "Сестра и я прятались в подвале виллы, а отец и мать – в клетках павлинов и обезьян", - вспоминает Тирош.

Ян Жабински, состоявший в рядах Сопротивления с первых дней войны, первоначально планировал хранить на территории зоопарка оружие. Однако после того, как бывший директор Берлинского зоопарка, отвечавший за зоосады Третьего рейха, Лутц Хек, устроил "охоту" на животных, выращенных Жабинскими, супруги поняли, что "очень скоро такая же участь постигнет и людей".

Ян уговорил Хека использовать опустевший зоопарк как свиноферму. Он регулярно отправлялся на своей машине в гетто якобы за кормом для свиней. Нередко вместе с ним гетто покидали евреи, которых Жабинский вывозил под видом сотрудников управления зоопарками.

В 1944 Ян участвовал в восстании в Варшавском гетто, был ранен и оказался в лагере для военнопленных. Его жена с детьми были вывезены в Германию. После войны семья чудом воссоединилась. Антонина Жабински умерла в 1971 году, в возрасте 63 лет, Ян – в 1974 году, в возрасте 77. Супруги Жабинские были признаны Праведниками мира.

Фильм "Жена смотрителя зоопарка" (Zookeeper’s Wife) снят режиссером Ники Каро, в главных ролях – Джессика Честейн и Даниэль Брюль. Премьера фильма состоится в США состоялась 31 марта.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 3 марта 2017 г.
В Юрмале почтили память Арсения Корнилова, спасавшего евреев во время войны
// NEWSru.co.il // В мире // 5 июня 2016 г.
Шведская монахиня, спасавшая евреев в годы Холокоста, причислена к лику святых
// NEWSru.co.il // В мире // 15 марта 2016 г.
Выпущена почтовая марка в честь "британского Шиндлера" – сэра Николаса Уинтона







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 1 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017