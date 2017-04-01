Тайная история Варшавского зоопарка: фильм о чете Жабинских, спасших около 300 евреев

История о том, как супруги из Варшавы, Ян и Антонина Жабинские, прятали на территории принадлежащего им зоопарка и на собственной вилле около 300 евреев в период с 1940 по 1944 год, легла в основу сценария голливудского фильма, сообщает The Sun. Только двое из 300 человек, спрятанных Жабинскими, не дожили до победы. "Гости", как называли супруги своих подопечных, прятались в опустевших вольерах. Живущий в Израиле Моше Тирош, которому в начале войны было 5 лет, скрывался на территории зоопарка вместе со своей сестрой и родителями. "Сестра и я прятались в подвале виллы, а отец и мать – в клетках павлинов и обезьян", - вспоминает Тирош.

Ян Жабински, состоявший в рядах Сопротивления с первых дней войны, первоначально планировал хранить на территории зоопарка оружие. Однако после того, как бывший директор Берлинского зоопарка, отвечавший за зоосады Третьего рейха, Лутц Хек, устроил "охоту" на животных, выращенных Жабинскими, супруги поняли, что "очень скоро такая же участь постигнет и людей".

Ян уговорил Хека использовать опустевший зоопарк как свиноферму. Он регулярно отправлялся на своей машине в гетто якобы за кормом для свиней. Нередко вместе с ним гетто покидали евреи, которых Жабинский вывозил под видом сотрудников управления зоопарками.

В 1944 Ян участвовал в восстании в Варшавском гетто, был ранен и оказался в лагере для военнопленных. Его жена с детьми были вывезены в Германию. После войны семья чудом воссоединилась. Антонина Жабински умерла в 1971 году, в возрасте 63 лет, Ян – в 1974 году, в возрасте 77. Супруги Жабинские были признаны Праведниками мира.

Фильм "Жена смотрителя зоопарка" (Zookeeper’s Wife) снят режиссером Ники Каро, в главных ролях – Джессика Честейн и Даниэль Брюль. Премьера фильма состоится в США состоялась 31 марта.