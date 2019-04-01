День дурака. "Еврейские шутки", из архивов 1 апреля

Ежегодно 1 апреля по всему миру расходится множество удивительных сообщений, авторы которых попросту разыгрывают читателей. Зачастую такого рода "новости" публикуют не только отдельные шутники и юмористические издания, но также вполне серьезные СМИ.

"Фейк-ньюз" стали привычной составляющей новостного пейзажа. И всё же первоапрельские розыгрыши остаются особым блюдом в этом меню.

В Израиле, где 1 апреля зачастую оказывается "рядом" с веселым праздником Пурим, весенние шутки – особая тема. Причем шутят не только журналисты и юмористы, любят также пошутить политики и военные. А в последние годы 1 апреля не рекомендуется верить всему, что сообщают даже серьезные международные коммерческие компании.

Предлагаем вниманию наших читателей подборку еврейских и израильских первоапрельских сообщений из архивов Jewish Telegraphic Agency (JTA) и NEWSru.co.il.

1935

1 апреля была распространена информация о том, что все немецкие газеты в Померании отказались принимать еврейские рекламные объявления. Нацисты тепло приветствовали эту инициативу. Однако позже было опубликовано разъяснение: сообщение было шуточным, беспартийные газеты продолжают принимать рекламу от евреев.

1946

Тель-авивская газета "А-Эрев" публикует сообщение о рождении "первой пятерни" в Палестине. Через день становится известно, что речь шла о первоапрельской шутке.

1971

Шутники перевернули стрелку светофора на въезде в Иерусалим. Сотни автомобилистов совершили поворот в неверном направлении, что привело к образованию огромной пробки. Полиции потребовалось несколько часов, чтобы урегулировать ситуацию. Водители позже объясняли, что не сочли чем-то необычным изменение направления движения, так как на трассе около Иерусалима все время что-нибудь ремонтируют. Про 1 апреля они забыли.

1976

От имени уважаемых авторов журнала New Scientist Родни Дейла и Джорджа Сассуна, из Кембриджского университета, распространяется информация о результатах исследования: манна небесная, которой были накормлены евреи во время блуждания по Синайской пустыне, производилась на инопланетном корабле. В подтверждение своей теории ученые дают новую трактовку каббалистических текстов, согласно которой, чудо в пустыне приписывается не Всевышнему, а "древнейшим".

1979

В студенческой газете высшей школы Watkins Glen (штат Нью-Йорк, США) 1 апреля публикуется новое меню ресторана быстрого питания: "Бобы Анны Франк", "Холокост и сыр", "Фруктовые евреи" и "Неразбавленные евреи" (обыгрывалось созвучие слов jews (евреи) и juice (сок)). Похожим образом обыгрывались и различные ресторанные объявления. Публикация вызвала большой скандал. Еврейская организация "Бнат Брит" подала жалобу руководству школы. Было принято решение о проведении лекций по толерантности и истории Холокоста.

1986

1 апреля пресс-служба Армии обороны Израиля распространила ложное сообщение о покушении на Набиха Берри, лидера ливанской шиитской организации "Амаль". Министр обороны Ицхак Рабин выступил со специальным докладом на комиссии Кнессета по безопасности и внешним делам о возможных последствиях этого события. Государственная радиостанция "Коль Исраэль" не только передала сообщение о покушении на Берри, но и пригласила в эфир экспертов по Ливану, которые давали свои прогнозы. Позже выяснилось, что сообщение было "шуткой" одного из солдат, служивших в израильской военной разведке. Рабин лично распорядился наказать шутника. Солдат провел 35 дней в военной тюрьме. Его имя не было опубликовано.

Примечательно, что в тот же день радиостанция "Коль Исраэль" тоже весьма своеобразно шутила, без посторонней помощи. В эфир было выдано сообщение о том, что правительства Израиля и Швейцарии подписали секретное соглашение, в соответствии с которым швейцарские власти согласились раскрыть данные о счетах израильтян в швейцарских банках. Как были наказаны авторы этой шутки, неизвестно.

2000

Раанан Коэн, бывший в ту пору секретарем партии "Авода", 1 апреля объявил, что на встрече представителей средиземноморских государств в Марселе (Франция) получил приглашение посетить Ливию. Муаммар Каддафи лично опроверг эту дезинформацию.

2001

1 апреля израильский сайт MIGnews публикует сообщение о том, что Сергей Иванов, за несколько дней до того назначенный на пост министра обороны России, проходил курсы повышения квалификации в Израиле. Спустя годы, когда кандидатура Иванова всерьез рассматривалась в качестве возможного преемника Путина, информация о его "связях с сионистами", со ссылкой на статью 2001-го года, неожиданно широко разошлась в антисемитских блогах.

2009

1 апреля телеканал RTVi сообщил о "секретном соглашении" между руководством партий "Ликуд" и "Наш дом Израиль", согласно которому русский язык получит в Израиле статус государственного.

2012

В ночь с 31 марта по 1 апреля экипаж трех корветов ВМС Израиля срочно готовился к отплытию к берегам Италии. Согласно полученному приказу, корабли должны были принять участие в совместных учениях с флотом США около Неаполя. Всю ночь офицеры и моряки проверяли состояние корабельных систем и занимались необходимыми процедурами перед уходом в плаванье к берегам иностранного государства. Перед рассветом экипажи выстроились на палубе, и тут командиры корветов сообщили им, что никаких учений нет, и в Италию корабли не направляются. По словам командиров, итальянские учения и подготовка к ним были первоапрельской шуткой начальника ВМС Израиля адмирала Рама Ротберга.

2017

Израильская компания Sodastream представила на YouTube рекламу своей "новейшей разработки": NanoDrop. В рекламном ролике американская телезвезда Пэрис Хилтон рассказывала, что это изобретение насыщает в 5000 раз лучше, чем обычная вода, а потому одна капла заменяет стакан воды, что позволяет значительно сократить производство пластиковых бутылок, загрязняющих окружающую среду. Авторы шутки подошли к делу всерьез: плд "проект NanoDrop" был создан специальный сайт и открыта страница в Facebook.

2018

Компания Google Israel опубликовала на YouTube видеоклип, посвященный израильскому хумусу, представив новую технологию тестирования хумуса – Hummus Taste API, позволяющую каждому определить, какой хумус идеально подходит вам.





