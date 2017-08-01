Хакеры похитили сценарий будущего эпизода "Игры престолов" и другие материалы

31 июля, в день показа 3-й серии 7-го сезона одного из самых популярных сериалов "Игра престолов" (Game of Thrones) стало известно, что хакеры взломали внутреннюю сеть НВО и похитили сценарий 4-го эпизода. Об этом инциденте сообщают издания Entertainment Weekly и Rolling Stone.

Представители НВО подтвердили факт взлома и похищения информации, не уточнив ее характер, отмечает РИА Новости.

Сообщается, что, помимо сценария 4-го эпизода "Игры престолов", премьера которого должна состояться на следующей неделе, кибервзломщики выложили в открытый доступ несколько серий телешоу Ballersand и Room 104. Всего, по заявлениям злоумышленников, в их руках оказались примерно 1,5 терабайта материалов.

7-й сезон "Игры престолов" стартовал 16-17 июля. В отличие от предыдущих сезонов, он содержит всего 7 эпизодов (ранее в каждом сезоне было по 10 эпизодов). Это связано с нехваткой материала для адаптации в 10-серийном формате, а также из-за того, что бюджет каждой серии 7 сезона выше, чем бюджет серий предыдущих сезонов. Этот сезон является вторым сезоном, основанным на черновиках и опередившим книжный цикл "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина.

Показ 6-го сезона "Игры престолов" состоялся в апреле-июне 2016 года. В его основе была часть книги "Ветра зимы", которую Джордж Мартин обещал дописать к 2017 году, а также отдельные главы из книг "Пир стервятников" и "Танец с драконами", по которым были сняты 4-й и 5-й сезоны. Сценарий 6-го сезона отличался от содержания романов Мартина.

В начале января 2016-го писатель Джордж Мартин, на книгах которого основан сериал "Игра престолов", признался, что не успеет дописать очередную книгу до выхода шестого сезона сериала. Мартин написал, что первоначально обещал издателям закончить книгу к концу октября 2015 года, затем к 1 января 2016 года. Позже в планах писателя говорилось о выходе книги "Ветра зимы" в 2017 году, а также о том, что за ней последует последняя книга "Мечта о весне".

Цикл Мартина "Песнь льда и пламени" состоит на настоящий момент из пяти книг. Первый роман в серии вышел в 1996 году, последний на сегодняшний момент – в 2011 году. Действие романа происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами, в то время как на человечеству угрожают потусторонние силы. Сериал по книгам Мартина является наиболее популярным в США и в мире, его создатели получили десятки престижных премий "Эмми".

Безусловно, высокие рейтинги "Игры престолов" объясняются прекрасным литературным материалом, неординарными образами героев, напряженным сюжетом, великолепными костюмами, батальными сценами и т.д. Но многие критики полагают, что немалую роль играет и наличие откровенных эротических сцен, в которых задействованы и ведущие актеры, и даже порноактрисы. Впрочем, попытки повторить успех "Игры престолов" с помощью тех же нехитрых приемов (например, в сериалах "Спартак" и "Черные паруса") не принесли их создателям всемирной славы.