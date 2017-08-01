1 августа 2017 г.
последняя новость: 09:19
Лолита окончательно... разделась
Сокровище Грузии привезут в Израиль
Известный музыкант не вернется в Россию
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:30 Хакеры похитили сценарий будущего эпизода "Игры престолов" и другие материалы
13:08 "Музыкальная терапия": король эпатажа Сергей Пенкин – в Израиле
11:09 10 самых высокооплачиваемых российских музыкантов: рейтинг Forbes 2017
09:19 Настоящее волшебство Trick Art
09:08 CirColombia - сочетание риска, адреналина, дерзости и молодости
11:24 "Венский бал" и мюзикл "Отверженные". Афиша на выходные
11:08 "Pixel" снова в Израиле
13:54 Ансамбль танца "Фасизи" из Грузии приезжает на гастроли в Израиль в сопровождении князя Иоанэ Багратиони
13:50 "Девочка с шаром" Бэнкси названа самой любимой картиной британцев
12:14 Создатель "Симпсонов" снимет для Netflix комедию для взрослых о "жизни и смерти, любви и сексе"
Досуг

Хакеры похитили сценарий будущего эпизода "Игры престолов" и другие материалы

время публикации: 08:30 | последнее обновление: 08:30 блог версия для печати фото
Хакеры похитили сценарий будущего эпизода "Игры престолов" и другие материалы

31 июля, в день показа 3-й серии 7-го сезона одного из самых популярных сериалов "Игра престолов" (Game of Thrones) стало известно, что хакеры взломали внутреннюю сеть НВО и похитили сценарий 4-го эпизода. Об этом инциденте сообщают издания Entertainment Weekly и Rolling Stone.

Представители НВО подтвердили факт взлома и похищения информации, не уточнив ее характер, отмечает РИА Новости.

Сообщается, что, помимо сценария 4-го эпизода "Игры престолов", премьера которого должна состояться на следующей неделе, кибервзломщики выложили в открытый доступ несколько серий телешоу Ballersand и Room 104. Всего, по заявлениям злоумышленников, в их руках оказались примерно 1,5 терабайта материалов.

7-й сезон "Игры престолов" стартовал 16-17 июля. В отличие от предыдущих сезонов, он содержит всего 7 эпизодов (ранее в каждом сезоне было по 10 эпизодов). Это связано с нехваткой материала для адаптации в 10-серийном формате, а также из-за того, что бюджет каждой серии 7 сезона выше, чем бюджет серий предыдущих сезонов. Этот сезон является вторым сезоном, основанным на черновиках и опередившим книжный цикл "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина.

Показ 6-го сезона "Игры престолов" состоялся в апреле-июне 2016 года. В его основе была часть книги "Ветра зимы", которую Джордж Мартин обещал дописать к 2017 году, а также отдельные главы из книг "Пир стервятников" и "Танец с драконами", по которым были сняты 4-й и 5-й сезоны. Сценарий 6-го сезона отличался от содержания романов Мартина.

В начале января 2016-го писатель Джордж Мартин, на книгах которого основан сериал "Игра престолов", признался, что не успеет дописать очередную книгу до выхода шестого сезона сериала. Мартин написал, что первоначально обещал издателям закончить книгу к концу октября 2015 года, затем к 1 января 2016 года. Позже в планах писателя говорилось о выходе книги "Ветра зимы" в 2017 году, а также о том, что за ней последует последняя книга "Мечта о весне".

Цикл Мартина "Песнь льда и пламени" состоит на настоящий момент из пяти книг. Первый роман в серии вышел в 1996 году, последний на сегодняшний момент – в 2011 году. Действие романа происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами, в то время как на человечеству угрожают потусторонние силы. Сериал по книгам Мартина является наиболее популярным в США и в мире, его создатели получили десятки престижных премий "Эмми".

Безусловно, высокие рейтинги "Игры престолов" объясняются прекрасным литературным материалом, неординарными образами героев, напряженным сюжетом, великолепными костюмами, батальными сценами и т.д. Но многие критики полагают, что немалую роль играет и наличие откровенных эротических сцен, в которых задействованы и ведущие актеры, и даже порноактрисы. Впрочем, попытки повторить успех "Игры престолов" с помощью тех же нехитрых приемов (например, в сериалах "Спартак" и "Черные паруса") не принесли их создателям всемирной славы.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 31 марта 2017 г.
Вышло промо 7-го сезона "Игры престолов": премьера 16 июня
// NEWSru.co.il // В мире // 26 февраля 2017 г.
Умер от инфаркта 36-летний Нил Финглтон – Мэг Могучий в "Играх престолов"
// NEWSru.co.il // Досуг // 9 декабря 2016 г.
Хакеры "раздели" актрису, играющую Арью Старк в "Игре престолов"
// NEWSru.co.il // Досуг // 19 ноября 2016 г.
Актриса, прославившаяся как "мать драконов", сыграет в "Звездных войнах"
// NEWSru.co.il // Досуг // 11 октября 2016 г.
Седьмой сезон "Игры престолов": воинов для "матери драконов" набирают среди басков







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 1 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017