"Кармен" из Венгрии – новая версия балета от Балаша Винце

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Средневековый венгерский город Печ, расположенный у подножия гор, где на мощеных улицах стоят старинные соборы, в 2010 году был выбран культурной столицей Европы. Его колорит складывается из архитектурных памятников прошлого – керамики, мозаик, турецких минаретов и римских усыпальниц, христианских храмов и захоронений. Но больше всего город знаменит музыкой, оперой и, особенно, балетом.

- Приобрести билеты на балет "Кармен" в постановке Балаша Винце

В 1960 году в Национальном театре Печа хореограф Имре Экк создал балетную труппу – первый современный балетный коллектив Венгрии. С того момента словосочетание "венгерский балет" стало синонимом уникальной хореографии – в этой творческой лаборатории Экк создавал новый танцевальный язык, в котором так нуждается современный человек.

Соединяя достижения классического балета, танца модерн, венгерских национальных танцев, акробатики и даже цирка, венгерские хореографы добивались максимальной выразительности постановок.

Довольно быстро Pécs-Ballet (Балет Печ) стала одной из самых известных и признанных балетных трупп Европы. Сам Экк использовал для своих постановок музыку венгерских композиторов, а также произведения Вивальди, Бартока, Прокофьева, Стравинского, Шостаковича, Хачатуряна, Глюка, Листа и т.д. Следующие поколения хореографов развивали идеи Экка, постоянно находясь в поиске нового языка и новых форм.

С 2005 года балетом руководит хореограф Балаш Винце, обладатель высшей государственной награды Венгрии "Золотой крест" и престижной национальной танцевальной премии Харангозо. И неудивительно – ведь в последнее десятилетие труппа стала одной из самых значительных в Венгрии. "Артисты "Балета Печ" с легкостью раздвигают границы классического танца и изобретают новые современные пластические рисунки" – утверждает знаменитый танцовщик и хореограф Кэмерон МакМиллан.

Балаш Винце создал много впечатляющих постановок, которые оценены зрителями и профессионалами. В Национальном театре Печа проходит Международный танцевальный фестиваль, куда в течение последних десяти лет ежегодно приезжают лучшие балетные коллективы разных стран.

На летние гастроли в Израиль венгры привозят один из самых впечатляющих спектаклей – балет "Кармен" на музыку Бизе – Щедрина, поставленный в 2014 году. В хореографии этого удивительного спектакля соединяются классический балет и современный танец, а пластика, декорации, великая музыка и бессмертный сюжет объединены здесь в мощное по воздействию зрелище.

Кармен, по версии Винце – символ свободы. "Сама эта история безумной и бессмертной любви с ее внезапными поворотами и переменами, плюс музыка Бизе и высокий накал эмоций – все это было моим главным источником вдохновения, и непредсказуемые, чрезвычайно эмоциональные персонажи мне близки. Хотелось понять их. Можно ли потерять разум буквально за одну минуту, дойти до крайности? Как страсть может так легко смести все границы? Почему невозможно сопротивляться этой огромной внутренней потребности, которая неизбежно приводит к трагедии? Где граница между любовью, страстью и желанием обладания? И не является ли страстная любовь сумасшествием? Несмотря на то, что Кармен чрезвычайно привлекательный персонаж со всей ее чувственностью, больше всего мне был интересен Хосе. Для меня именно он – центральная фигура балета. Это его трагедия, это он переживает эмоциональную агонию, душераздирающий конфликт страсти и рассудка", – говорит хореограф.

В начале августа интерпретацию этой знаменитой истории, где главные партии исполняют Каталин Уйвари (Кармен) и Жолт Мольнар/Шилард Туболи (Хосе) , смогут и израильские зрители.

"Кармен". Pécs-версия

Хайфа, 4 августа 2017, пятница, Театрон ха-Цафон, 20:00

Герцлия, 5 августа 2017, суббота, Центр сценических искусств, 21:00

Ришон ле-Цион, 6 августа 2017, Гейхал "Меир ле-Тарбут", 20:00



Материал предоставлен PR-агентством