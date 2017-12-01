Почему Змей выбрал Еву? На детские вопросы отвечает Алина Ребель

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем очередной передачи нового цикла стала Алина Ребель – журналист, создатель сайта "Шакшука.ру".

Ее ответ на вопрос шестилетней девочки "Какого цвета твой клоун?" был неожиданным: "Черный". "Внутри человека, который вынужден шутить, всегда черный цвет... а снаружи уже грим", – пояснила Алина.

Один мальчик спросил Алину: "Почему клоун всегда приходит ночью?" "Потому что ночь самое страшное время", – отвечает она, но тут же успокаивает и говорит, что сама не боится ночи и даже любит ее гораздо больше, чем день.

Потом разговор зашел о ночном Иерусалиме. Алине Ребель он представляется усталым стариком, отдыхающим от страстей, которые его раздирают днем. У Дмитрия Брикмана сложился иной образ: пустая сцена огромного театра, когда актеры ушли, а декорации остались.

Мальчик спросил, выходя из Храма Гроба Господня: "Зачем нужна религия, если есть вера?" "Что такое вера?" – спросил ведущий Алину. "Вера – это иллюзия, что существует справедливость", – ответила она.

На просьбу японской девочки сказать одним словом, о чем она думает всю свою жизнь, Алина Ребель ответила: "О любви". Но одного слова не хватило для того, чтобы описать, что такое любовь: "Любовь – это когда другой человек становится частью твоей Вселенной, когда ты хочешь чего-то не только для себя, но и для этого человека, когда ты хочешь, чтобы он был счастлив – с тобой или без тебя, когда тебе больно то, что ему больно, и радостно то, что ему радостно. Любовь – это способность разделить мир пополам".

Третьеклассница спросила: "Почему звери раньше говорили, а теперь не умеют?" Но не успела Алина начать отвечать на этот вопрос, как ведущий предложил другой: "Почему Змей выбрал для беседы Еву, а не Адама?" "Потому что женщину проще развести рекламным объявлением, чем мужчину", – со знанием дела ответила Алина Ребель.

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

Программа "Детский недетский вопрос" с Алиной Ребель