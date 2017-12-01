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Досуг

Почему Змей выбрал Еву? На детские вопросы отвечает Алина Ребель

время публикации: 06:21 | последнее обновление: 07:57 блог версия для печати фото
Почему Змей выбрал Еву? На детские вопросы отвечает Алина Ребель
Почему Змей выбрал Еву? На детские вопросы отвечает Алина Ребель
Почему Змей выбрал Еву? На детские вопросы отвечает Алина Ребель

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем очередной передачи нового цикла стала Алина Ребель – журналист, создатель сайта "Шакшука.ру".

Ее ответ на вопрос шестилетней девочки "Какого цвета твой клоун?" был неожиданным: "Черный". "Внутри человека, который вынужден шутить, всегда черный цвет... а снаружи уже грим", – пояснила Алина.

Один мальчик спросил Алину: "Почему клоун всегда приходит ночью?" "Потому что ночь самое страшное время", – отвечает она, но тут же успокаивает и говорит, что сама не боится ночи и даже любит ее гораздо больше, чем день.

Потом разговор зашел о ночном Иерусалиме. Алине Ребель он представляется усталым стариком, отдыхающим от страстей, которые его раздирают днем. У Дмитрия Брикмана сложился иной образ: пустая сцена огромного театра, когда актеры ушли, а декорации остались.

Мальчик спросил, выходя из Храма Гроба Господня: "Зачем нужна религия, если есть вера?" "Что такое вера?" – спросил ведущий Алину. "Вера – это иллюзия, что существует справедливость", – ответила она.

На просьбу японской девочки сказать одним словом, о чем она думает всю свою жизнь, Алина Ребель ответила: "О любви". Но одного слова не хватило для того, чтобы описать, что такое любовь: "Любовь – это когда другой человек становится частью твоей Вселенной, когда ты хочешь чего-то не только для себя, но и для этого человека, когда ты хочешь, чтобы он был счастлив – с тобой или без тебя, когда тебе больно то, что ему больно, и радостно то, что ему радостно. Любовь – это способность разделить мир пополам".

Третьеклассница спросила: "Почему звери раньше говорили, а теперь не умеют?" Но не успела Алина начать отвечать на этот вопрос, как ведущий предложил другой: "Почему Змей выбрал для беседы Еву, а не Адама?" "Потому что женщину проще развести рекламным объявлением, чем мужчину", – со знанием дела ответила Алина Ребель.

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

Программа "Детский недетский вопрос" с Алиной Ребель

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