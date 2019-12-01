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NEWSru.co.il :: Досуг1 декабря 2019 г., 19:25

"Заповедник 100": Путин приказал служить. Мы все - иноагенты. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
&quot;Заповедник 100&quot;: Путин приказал служить. Мы все - иноагенты. Мультсатира

В воскресенье, 1 декабря, проект "Заповедник" представил новую, 100-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новом выпуске: король Людовик Путин выступает перед преданными кремлевскими мушкетерами и призывает их перестать терзать и трясти народ. Путин и кремлевские сотоварищи на советском марше по поводу объявления физических лиц иноагентами. Последние новости России и мира в новом выпуске сериала "Недрузья", при участии Трампа, Путина, Меркель, Зеленского и других.

В этой серии нашли отражение: на прошедшем съезде "Единой России" Путин призвал партию "повернуться лицом к народу"; Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать физические лица иноагентами; комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия во всех соревнованиях на 4 года; США объявили о планах по созданию гиперзвукового оружия в 2022 году; продолжается подготовка к встрече в "нормандском формате".

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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