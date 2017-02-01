1 февраля 2017 г.
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Досуг

"Голыми по Австралии": смелое сообщество в Instagram привлекло десятки тысяч людей

время публикации: 09:27 | последнее обновление: 09:35 блог версия для печати фото
"Голыми по Австралии": смелое сообщество в Instagram привлекло десятки тысяч людей
"Голыми по Австралии": смелое сообщество в Instagram привлекло десятки тысяч людей
"Голыми по Австралии": смелое сообщество в Instagram привлекло десятки тысяч людей
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Примерно за полгода к сообществу GetNakedAustralia в социальной сети Instagram, где опубликованы уже около 600 фотографий обнаженных людей, путешествующих по Австралии, присоединились примерно 60 тысяч человек, пишет ABC News.

Это сообщество было создано в июне 2016 года пользователем Brendan, который не называет своей фамилии. Известно, что ему 26 лет и он из Сиднея. Началось с того, что Брендан опубликовал несколько своих откровенных снимков на фоне австралийских пейзажей, эти фотографии вызвали заметный интерес, и тогда он решил создать открытое сообщество для подобных публикаций.

В сообществе публикуются снимки нудистов и людей, которые впервые позируют обнаженными. Есть среди них и спортсмены, и такие, чьи фигуры сложно назвать идеальными. Они снимаются на фоне природных и городских пейзажей – поодиночке, парами и группами более двух человек.

При этом участники сообщества стараются фотографироваться со спины или прикрывают гениталии, или же используют фильтры для редактирования снимков.

Отметим, что группа GetNakedAustralia расширяет границы дозволенного в соцсети Instagram, где правилами запрещена публикация изображений обнаженных тел, в том числе со спины. Но в последнее время администрация этого популярного сервиса "закрывает глаза" на некоторые нарушения.

В апреле 2015 года администрация Instagram опубликовала уточненные правила по поводу ограничений, связанных с нежелательным контентом. Согласно этим правилам, которые с тех пор не менялись, допускается публикация изображений женщин, кормящих младенцев грудью, нет никаких проблем с размещением изображений произведений искусства (картин и скульптур) с обнаженной натурой, можно также размещать изображения обнаженных тел, если речь не идет о "крупных планах". Но по-прежнему категорически не разрешена публикация изображений гениталий или крупных планов обнаженных тел со спины, кадров половых актов или порнографических рисунков. Не вполне ясной остается позиция администрации Instagram по поводу права пользователей размещать изображения обнаженных детей. Администрация оставляет за собой право удалять такие изображения, даже если публикатор не нарушил никаких законов. Категорически запрещено публиковать рекламу сексуальных услуг, покупку или продажу наркотических средств. Администрация Instagram оставляет за собой право удалять фотографии или видеозаписи со сценами жестокого насилия, даже в случае если речь идет о новостных материалах или архивах.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 10 августа 2016 г.
Голые рестораны Европы, Азии и Австралии: краткий обзор от Forbes
// NEWSru.co.il // Досуг // 13 декабря 2015 г.
Фанаты голой йоги научились обходить запреты Instagram







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