Торнадо эмоций "Обнаженного клоуна". ReCirquel – с 7 февраля в Тель-Авиве

С 7 февраля в Тель-Авивском Центре сценических искусств пройдут представления шоу "Обнаженный клоун" – уникального симбиоза самых разнообразных жанров, таких как театр, балет, кино, цирк, кабаре и других.

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Венгерский танцор и хореограф Ваги Бенс создал цирковую группу ReCirquel относительно недавно – в 2012 году. Целью Бенса Ваги было создание нового современного циркового шоу, стирающего границы между театром, балетом, кино, цирком, кабаре и драматической клоунадой, и ему это удалось! Удалось создать новый жанр современного цирка в мире. Его труппа ReСirquel уже через год после рождения с успехом ворвалась на арену "Нового цирка" со своим жанром особого циркового кабаре, спектакли которого полны драмы, трюков, великолепной музыки.

Музыка играет важную роль как в этой постановке, так и во всех спектаклях цирка ReСirquel. Музыкальное обрамление для спектакля "Обнаженный клоун" написал талантливый венгерский джазмен и композитор Питер Сарик. После этого мы решили пригласить для записи этого произведения один из лучших симфонических оркестров Венгрии – Dohnanyi Orchestra. В процессе звукозаписи приняли участие более 120 музыкантов. Уникального качества звучания мы смогли достичь также благодаря высоким технологиям звукозаписи студии Центра сценических искусств MUPA, который считается одним из лучших в Европе.

Главную роль в этом спектакле играет блестящая актриса и клоунесса Бриджитта Эгиед, кандидат на получения "Оскара" в номинации "документальное кино". Она как будто сошла с экранов черно-белых кинолент времен немого кино. Ее игра намного сильнее любых слов. Бриджитта – трогательна и открыта. Благодаря ее проникновенной игре спектакль пролетает, как волшебный сон. Ее роль – доказательство того, что в последние десятилетия цирк стал не столько развлечением, сколько новым искусством, действие которого перетекает из одного сюжета в другой. Искусством, дарящим незабываемые представления, мастерство артистов которого основано на грани возможностей человека. История создания цирка уводит в Древний Рим. Именно там начало зарождаться цирковое искусство, и именно из латинского языка взял свое название цирк. Circus – место проведения различных состязаний, бытующих в Римской Империи; а также фигура без углов. Современный же цирк – это фантастические представления с невероятным сочетанием музыки, света и, конечно, мастерства артистов. В "новом" цирке есть характеры, сюжет, конфликт, итоговая мораль – все как в театре. Даже действие проходит не на привычной арене, а на сцене, где актеры сочетают техники драматического театра и цирка.

Действо перестало быть обезличенным – оно наполнилось совершенно новым качеством, эмоциями, смыслом. Этот полуцирк-полутеатр заставляет сопереживать каждому движению, c волнением наблюдать за новым замысловатым кульбитом. Новый "актуальный" театрализованный экспериментальный цирк – особая форма искусства, пожалуй, самая яркая среди всех исполнительских искусств, форма полная эксперимента и театрализации.

Классические цирковые приемы наложились на театральные эксперименты, постановки обрели драматургическую основу, а цирк продолжает менять свое обличье быстрее, чем фокусник меняет реквизит во время представления. Бывший раньше искусством эксцентричным, сегодняшний цирк все больше склоняется к театральности. Экстравагантность сменяется спектаклем. Из цирка исчезли животные и глотатели огня, но высочайший профессионализм и преданность своему делу, без которых на арене нечего делать – остались. Цирк – это яркая другая реальность, переносящая зрителей в разноцветный, нарядный, манящий мир волшебства и воздушных грез. Цирк – это всегда неожиданность, сюрприз. Цирк – это собрание оригинальных номеров и оригинальных людей. Можно по праву сказать, что на всей новой программе стоит печать индивидуальности цирковых мастеров. Недаром критики пишут так: "Стиль кабаре "ReСirquel" похож на торнадо, поднимающее человека в воздух". А иначе в цирке и не может быть.

Оригинальное шоу "Обнаженный клоун" театра ReCirquel будет представлено на сцене Тель-Авивского Центра сценических искусств с 7 по 11 февраля 2017 года в рамках серии World Cirque – представления лучших цирков мира.

Сайт цирка ReСirquel