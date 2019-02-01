"Стараться не огорчать Бога". Андрей Максимов в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Андрей Максимов – российский журналист, писатель, драматург, театральный режиссер.

"Призвание – это процесс, когда тебе нравится то, что ты делаешь, а не результат. Результат – следствие", – говорит он. И позже: "Как надо стараться жить? Чтобы тебе нравился Новый год и день рождения".

Вопрос пятилетней девочки "Почему всё плохое надо лить в унитаз?" представляется Максимову вопросом-мечтой, "потому что нельзя всё плохое собрать в одном месте".

Мальчик четырех лет спросил: "Зачем надо говорить?" "Есть две цели: чтобы о себе заявить и чтобы тебя поняли. Зачем надо, чтобы понимали? Потому что одиночная камера – это пытка", – отвечает Максимов и вспоминает слова Юрия Роста: "Уединение от одиночества отличается только тем, с какой стороны ключ. Если снаружи – это одиночество, если изнутри – уединение".

Для Максимова, советующего жить "стараясь не огорчать Бога", вид с балкона на море в Тель-Авиве важнее, чем "горы распятий" в Старом городе Иерусалима.

Девочка (6 лет) задает вопрос: "Почему Деда Мороза все видели, но никто в него не верит, а Бога не видел никто, но все в него верят?" "Потому что Бог – создатель, а Дед Мороз – никто, клоун прекрасный", – отвечает Максимов.

Ее сверстница спрашивает: "У тебя много мусора в голове?" Ответ: "Мне кажется, у человека нет мусора в голове вообще... Человек удерживает в голове только то, что ему хочется... У меня в голове есть номера всех членов сборной СССР по хоккею времен Харламова. Эти номера меня ассоциативно приводят в то время, когда я был ребенком. А в ностальгии явно смысл есть".

"Люди гораздо проще, чем они о себе думают", – полагает Андрей Максимов.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Андреем Максимовым

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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