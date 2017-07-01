Квентин Тарантино обручился с израильской моделью Даниэлой Пик

Культовый американский кинорежиссер Квентин Тарантино обручился с моделью и певицей Даниэлой Пик, дочерью израильского певца, композитора и поэта Цвики Пика, сообщает Times of Israel.

Квентин и Даниэла познакомились в 2009 году, когда Тарантино посетил Израиль в рамках рекламного тура со своим фильмом "Бесславные ублюдки".

Тогда израильский продюсер Йорам Глобус, долгое время работавший в Голливуде, устроил закрытый прием в честь приезда именитого режиссера. На вечеринку была приглашена вся элита израильского шоу-бизнеса, в том числе – Цвика Пик со своими дочерьми Даниэлой и Шарон. Тарантино был покорен 25-летней Даниэлой, и уже на следующий день их уже видели в тель-авивском ресторане "Месса".

"Эксперты" утверждали, что роман будет весьма коротким, однако их прогнозы не оправдались.

"Романтический список" Тарантино, по версии голливудских таблоидов, включает множество имен, среди них – актрисы Мира Сорвино, Джулия Дрейфус, Шер Джексон, Ума Турман (о ней Квентин говорил, что их отношения "сугубо платонические"), Кэти Гриффин, Маргарет Чо, режиссеры Эллисон Андрес и София Коппола. При этом Тарантино заявлял, что рассчитывает обзавестись семьей после 60 лет.

Отметим, что сейчас режиссеру 54 года. Его избраннице – 32.





