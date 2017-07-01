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В Катаре отменили премьеру "Wonder Woman" с Галь Гадот в главной роли

время публикации: 16:46 | последнее обновление: 16:46 блог версия для печати

Катарские власти запретили демонстрацию фильма "Чудо-женщина" (Wonder Woman), главную роль в котором играет израильская актриса Галь Гадот.

Еще два дня назад катарские кинотеатры широко рекламировали эту картину, однако после 29 июня афиши с названием "Чудо-женщина" исчезли. Первоначально премьера картины должна была состояться в столице Катара, Дохе, сразу в нескольких крупных кинотеатрах.

Ранее власти Ливана запретили показ "Wonder Woman" в этой стране из-за того, что главную роль в фильме играет женщина, служившая в "сионистской армии". В Тунисе премьера картины официально считается "отложенной на неопределенный период".

Тем не менее, фильм успешно демонстрируется в кинотеатрах Бахрейна, ОАЭ и Омана.

Сюжет фильма основан на одноименном комиксе издательства DC Comics: в начале XX века принцесса амазонок Диана, живущая на острове Темискира, встречает американского военного летчика Стива Тревора, когда его выбрасывает на берег. Узнав от него о происходящих событиях Первой мировой войны, она оставляет свой дом, чтобы положить конец войне. "Чудо-женщина" Диана – дочь Зевса, непобедимая воительница, как и ее мать королева Ипполита, предупреждавшая дочь с ранних лет о том, что людям не следует доверять.

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