"Бог - это ты". Бывший монах Сергей Леферт отвечает на детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Сергей Леферт – художник, философ, переводчик, бывший монах.

Он считает неверным, что иудаизм и христианство – разные религии: "Есть спор евреев между собой".

Он говорит: "Кто угодно нас видит, кроме нас самих".

"Творчество – произведение чего-то из ничего", – отвечает Леферт на один из детских вопросов. И предлагает простую формулу творчества: "Не было – и есть".

На вопрос девятилетнего мальчика "Что такое Бог?" следует ответ: "Бог – это ты".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Сергеем Лефертом

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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