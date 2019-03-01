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Досуг

"Дитя Холокоста", польский еврей Яков Векслер в передаче "Детский недетский вопрос"

время публикации: 06:45 | последнее обновление: 06:45 блог версия для печати фото
Яков Векслер
Яков Векслер и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Яков Векслер – польский еврей, родившийся в 1943 году в гетто, выращенный польской семьей, ставший ксендзом Ромуальдом Вашкинелем, в возрасте 35 лет узнавший, что он еврей, и благославленный своим учителем Папой Римским Иоанном Павлом II на то, чтобы "заново обрести свои корни". Он репатриировался в Израиль, работает в "Яд Вашем". В феврале 2019-го, в возрасте 76 лет Яков прошел бар-мицву в присутствии бывшего главного раввина Израиля, бывшего главного раввина Франции и главного раввина Польши.

6620 поляков удостоены звания "праведников мира" за спасение еврейских жизней в годы немецкой оккупации. Это примерно треть от общего числа "праведников мира", по данным музея "Яд Вашем". Среди них имена приемных родителей Якова – Эмилии и Петра Вашкинель.

"Всё, что случилось в моей жизни, не должно было случиться. А случилось", – говорит Яков.

"Успех в мире взрослых" для него – спокойная совесть. Он приводит слова 2-го генерального секретаря ООН Дага Хаммаршёльда (погибшего в авиакатастрофе): "Умирать так, чтобы все вокруг плакали, но ты встречал смерть спокойно".

"Всё, что отдаляет от другого человека, – это огромный грех", – считает Векслер.

Если бы он был всемогущим, то подарил бы маленькому мальчику способность любить других людей

Отвечая на детский вопрос о том, "есть ли вещи непростимые", Яков рассказал о своей встрече в Аушвице-Биркенау с Мартином Борманом – старшим сыном одного из лидеров нацистской партии Германии и секретаря Гитлера. "Я хотел, чтобы он сказал о своем папе, что это был зверь". Но Борман-младший отвечал, мол Бог дал нам родителей и он не может отвергнуть отца. И Векслер не подал ему руку, несмотря на настойчивые просьбы оператора, снимавшего фильм про эту встречу.

Всю жизнь Яков думает о встрече со своими родителями и братом. Его мама, папа и старший брат, которому тогда было три года, были убиты нацистами. Но для Яковы они живы.

У него нет ответа на вопрос, почему Бог не остановил Холокост. Он не знает, почему Всевышний "допускает появление таких зверей, как Гитлер, Борман или Сталин".

Автор передачи благодарит Оксану и Михаила Королей за знакомство с Яковом Векслером и помощь в организации съемок.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Яковом Векслером

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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