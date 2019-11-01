"У каждого своя нота". Учитель Борис Зильберштейн в передаче "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 20 сентября 2019
"Глупый ум надо учить". Писатель Рубен Гальего в программе "Детский недетский вопрос"
"Глупый ум надо учить". Писатель Рубен Гальего в программе "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 23 августа 2019
"Предчувствие любви". Эльмира Галеева в передаче "Детский недетский вопрос"
"Предчувствие любви". Эльмира Галеева в передаче "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 16 августа 2019
Главный редактор NEWSru.co.il Евгений Финкель в программе "Детский недетский вопрос"
Главный редактор NEWSru.co.il Евгений Финкель в программе "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 02 августа 2019
"Живем, потому что интересно". Елена Макарова в программе "Детский недетский вопрос"
"Живем, потому что интересно". Елена Макарова в программе "Детский недетский вопрос"