"У каждого своя нота". Учитель Борис Зильберштейн в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Борис Зильберштейн – бывший программист, а ныне учитель и создатель школьной сети, специалист по развитию когнитивного интеллекта.

"Чтобы достигать цели, у ребенка должна быть воля", – говорит Зильберштейн.

Если бы он был волшебником и мог подарить ребенку на день рождения что угодно, то, прежде всего, подарил бы умение быть самостоятельным. А на следующий день рождения – умение быть уверенным в себе. И обязательно когда-нибудь подарил бы еще умение сдерживаться и не стремиться получить мгновенно то, что хочется.

Рассуждая о том, для чего нужно думать, Зильберштейн приходит к выводу, что этот процесс необходим "ради озарения". Продолжая говорить о том, что же это такое, он произносит: "У каждого своя нота".

"Песенкой про себя" он называет 15-й квартет Бетховена. Его любимая игра – жизнь.

На детский вопрос "Зачем мы приходим в этот мир?" следует ответ: "Чтобы наследить".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Борисом Зильберштейном

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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