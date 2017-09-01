Спектакль "В туннеле" и детский мюзикл "Книга джунглей-2". Афиша на выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

В пятницу и субботу в театре "Гешер" в Яффо будет показан спектакль "В туннеле" по пьесе Рои Хена, вдохновленного сценарием фильма Даниса Tановича "Ничейная земля". Он рассказывает про израильских солдат, которые оказываются в прорытом со стороны Газы туннеле.

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В субботу в Холоне будет показан спектакль-пантомима "Солнечная история". В основе сюжета - наивная детская история: два друга-клоуна по ошибке уронили солнце в море. Чтобы окончательно не замерзнуть, клоуны снаряжают корабль и отправляются на поиски солнца.

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В пятницу в амфитеатре "Азриэли" в Тель-Авиве будет представлено цыганское шоу фольклорного ансамбля La Vache qui rit. В программе - цыганские легенды Раджастана (Индии), впитавшие традиции греков, арабов, персов и турок, румынская и венгерская народная цыганская музыка, ритмы цыганского джаза, мелодии французских цыган, песни на идиш и клейзмер.

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В субботу на территории монастыря в Латруне состоится концерт "Музыкальные фейерверки". В программе – произведения Моцарта, Вивальди, Штрауса, Пьяццоллы.

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В субботу в Гиватаиме будет показан детский мюзикл "Книга джунглей-2" - продолжение истории о мальчике, выросшем в джунглях, который вернулся жить к людям, но скучает по своим друзьям-животным.

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