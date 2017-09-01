1 сентября 2017 г.
последняя новость: 11:03
Умер бесстрашный актер
Ирина Шейк прячет лицо
Некоторые делают ЭТО быстрее
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:27 Спектакль "В туннеле" и детский мюзикл "Книга джунглей-2". Афиша на выходные
17:15 Фильм, снятый арабкой из Назарета, примет участие в борьбе за "Оскар-2018"
14:31 В декабре Московский цирк на льду представит в Израиле "Алису в стране чудес"
14:28 "Лебединое озеро" московского балета под управлением Вячеслава Гордеева - в ноябре в Израиле
12:18 Взлом Instagram Селены Гомес: голый Бибер и объяснения администрации сервиса
16:02 Согласно завещанию Пратчетта, его незаконченные произведения раздавили катком
15:50 На острове Лидо стартует 74-й Венецианский кинофестиваль
13:04 52-й Фестиваль вокальной музыки в Абу-Гош – Суккот 2017
10:39 Тейлор Свифт отомстила Уэсту и Кардашьян, высмеяв их в своем новом клипе. ВИДЕО
11:57 В Красноярском крае завершился Международный Канский видеофестиваль
Досуг

Спектакль "В туннеле" и детский мюзикл "Книга джунглей-2". Афиша на выходные

время публикации: 10:27 | последнее обновление: 10:30 блог версия для печати фото
Спектакль "В туннеле" и детский мюзикл "Книга джунглей-2". Афиша на выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

В пятницу и субботу в театре "Гешер" в Яффо будет показан спектакль "В туннеле" по пьесе Рои Хена, вдохновленного сценарием фильма Даниса Tановича "Ничейная земля". Он рассказывает про израильских солдат, которые оказываются в прорытом со стороны Газы туннеле.

- Приобрести билеты на спектакль "В туннеле"

В субботу в Холоне будет показан спектакль-пантомима "Солнечная история". В основе сюжета - наивная детская история: два друга-клоуна по ошибке уронили солнце в море. Чтобы окончательно не замерзнуть, клоуны снаряжают корабль и отправляются на поиски солнца.

- Приобрести билеты на спектакль "Солнечная история"

В пятницу в амфитеатре "Азриэли" в Тель-Авиве будет представлено цыганское шоу фольклорного ансамбля La Vache qui rit. В программе - цыганские легенды Раджастана (Индии), впитавшие традиции греков, арабов, персов и турок, румынская и венгерская народная цыганская музыка, ритмы цыганского джаза, мелодии французских цыган, песни на идиш и клейзмер.

- Приобрести билеты на шоу La Vache qui rit

В субботу на территории монастыря в Латруне состоится концерт "Музыкальные фейерверки". В программе – произведения Моцарта, Вивальди, Штрауса, Пьяццоллы.

- Приобрести билеты на концерт "Музыкальные фейерверки"

В субботу в Гиватаиме будет показан детский мюзикл "Книга джунглей-2" - продолжение истории о мальчике, выросшем в джунглях, который вернулся жить к людям, но скучает по своим друзьям-животным.

- Приобрести билеты на мюзикл "Книга джунглей-2"

Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il

facebook







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 1 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017