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L'Oreal разорвала контракт с первой моделью-трансгендером из-за расистского заявления

время публикации: 14:41 | последнее обновление: 14:41 блог версия для печати фото
L'Oreal разорвала контракт с первой моделью-трансгендером из-за расистского заявления

Французская косметическая компания L'Oreal объявила, что разрывает контракт с Мунро Бергдорф – первой женщиной-трансгендером, с которой эта фирма заключила договор о работе в качестве модели. Причиной разрыва стал расистский комментарий Мунро.

Бергдорф заявила: "Честно говоря, у меня уже нет сил, чтобы что-то еще говорить о расовом насилии со стороны белых. Да, со стороны всех белых".

Реакция руководства L'Oreal была мгновенной: компания объявила, что разрывает контракт после того, как модель позволила себе высказывания, не соответствующие ценностям этой всемирно известной фирмы, сообщает издание Telegraph.

Отметим, что Мунро Бергдорф не успела сняться ни в одной фотосессии для L'Oreal. Всего три дня назад стало известно, что она будет работать для британского кампейна этой компании. Но уже 1 сентября было объявлено о разрыве соглашения. Речь идет о рекордно коротком сотрудничестве модели с компанией L'Oreal.

До недавнего времени Мунро Бергдорф была весьма амбициозной, но малоизвестной за пределами Великобритании моделью. Она участвовала в реалити-шоу Drag Queens of London.

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