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"Заповедник 87": Спектакль Путина. Игра в ракеты. 4 дня для роста экономики. Мультсатира

время публикации: 19:38 | последнее обновление: 19:38 блог версия для печати фото
"Заповедник 87": Спектакль Путина. Игра в ракеты. 4 дня для роста экономики. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил в воскресенье, 1 сентября, новую, 87-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новой серии: новые приключения Буратино - теперь в Москве на митинге против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Трейлер следующего саммита G8 под названием “Омерзительная восьмерка”. Путин, Шойгу, Трамп и Помпео запускают свои ракеты и поют песню “Главное, чтоб в мире не было войны“. История о том, как Медведев, Рогозин, Матвиенко, Сечин, Золотов и Путин корову-Россию доили, да только вот молока у нее уже почти не было.

В этом выпуске нашли отражение: отказ, полученный оппозицией от московских властей в проведении митинга 31 августа, под предлогом проведения мероприятий, посвященных Дню знаний; информация в СМИ о том, что Дональд Трамп предложил пригласить Путина на следующий саммит G7, объявление США об испытании крылатой ракеты "Томагавк", ранее попадавшей под действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и обещание России "симметричного ответа"; поручение, полученное минтрудом от Медведева, оценить идею введения четырехдневной рабочей недели.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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