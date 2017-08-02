Балетный "Травелог" в Тель-Авиве - Турция, Испания, Германия

Фестиваль Tel Aviv Dance 2017 в Центре сценических искусств Сузан Далаль со 2 августа по 31 октября. "Книга путешествия" ( "Травелог"), хореография Бейхан Мерфи, Modern Dance Theatre Istanbul (MDTIST), будет показан на фестивале "Тель-Авив Данс" 18 и 19 августа.

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Единственный в Турции официально признанный ансамбль современного балета MDTIST (ансамбль Стамбульского Государственного театра Оперы и балета) гастролирует с новыми произведениями по всему миру, и второй раз приезжает в Израиль. Его артисты полагают, что искусство способно повлиять на процессы в обществе и укрепить социальную ответственность и взаимовыручку. Балет "Книга путешествия" ("Травелог") приурочен к 400-летнему юбилею публикации книги известного турецкого путешественника 17 века Эвлия Челеби, который в течение четырех десятков лет странствовал по Османской Империи и соседним странам, описывая свои многочисленные приключения в дневнике – в "Травелоге". В спектакле переплетаются две сюжетные линии: описание географических путешествий Эвлия Челеби и душевных скитаний современной турецкой писательницы, одной из самых популярных новеллисток Турции Элиф Шафак. По сути, это путешествие в прошлое и будущее тюрков-кочевников, и сегодня испытывающих непреодолимую тягу к приключениям. Любовь к путешествиям была в генах турецкого народа на протяжении тысяч лет. От кочевников, для которых миграция – естественный образ жизни до представителей культуры, одним из которых был Эвлия Челеби, "Книга путешествия" которого ("Книга путешествия Сейахатнаме. Земли Закавказья и сопредельных областей Малой Азии и Ирана") и сегодня считается одной из лучших книг о путешествиях в турецкой литературе.

На основе этой книги, хореограф Бейхан Мерфи (супруга Питера Мерфи, одного из наиболее известных вокалистов готик-рока, переехавшего с ней из Англии в Турцию), чья балетная карьера, начавшаяся в Лондоне, насчитывает уже более 40 лет, поставила для MDTIST в честь 400-летия выхода путевых воспоминаний Челеби, балет "Травелог", вплетя в описания из "Книги путешествия" пассажи из романов современной новеллистки Элифы Шафак и музыку Барака Гавега, в которой традиционные элементы, песни дервишей, алхимиков и путешественников слились с современными мелодиями. Этот современный балет с историческими "отсылками" исполняют 13 танцовщиков и рассказчик. Это балет о путешествиях в прошлом и настоящем, внутренних и внешних, и поставлен он с вкраплениями элементов современного движения, литературы и кино.

"Petisa Loca", ансамбль Сары Каллеро

Испанская дива, исполнительница фламенко, после прошлогоднего успеха возвращается в Центр сценических искусств Сузан Далаль с новым произведением, созданным под влиянием большой эмиграционной волны из Испании в середине 20 века, рождения испанской диаспоры. Это история женщин-эмигранток, история о страхе перед неизвестностью и надежде на лучшее будущее. Неуверенность, страх, надежда, новые миры, в которых жизнь иногда становится выживанием. Действительно ли в них есть место для всех? Будут ли лучше эти миры?

Известная молодая исполнительница фламенко Сара Калеро – в прошлом прима-балерина Национального балета Испании, уникальная артистка, сочетающая классический испанский танец и танец фламенко, лауреат множества почетных премий, в том числе и премии "Открытие" фестиваля фламенко в Хересе в 2014 году, уроженка Гранады, прославилась умением исполнять практически все стили фламенко.

Petisa Loca - это скорее всего, мелодрама, в чем то похожая на фильмы Альмодовара; это изысканное интеллектуальное фламенко, скорее спектакль, чем балет; это история жизни. Гражданская война стала для многих испанцев драматическим поворотным моментом и повлияла на судьбу героини этого спектакля, в котором звучат стихи Пабло Неруды, электронная музыка, в котором подчеркнута трагедия и даже ханжество католицизма. Но главное, конечно, это тандем Калеро-Кабаллеро - танец Сары Калеро и вокал Гемы Кабаллеро. Это спектакль с танцем, пением, с музыкой, декорациями, реквизитом, освещением – спектакль о жизни женщины, ставшей жертвой времени, но без тени сентиментальности.

Музыкальное сопровождение: знаменитая испанская певица фламенко Гема Кабаллеро и гитарист Хосе Алмарча (24-25 августа).

DUST, хореография Roderick George, ансамбль Noname Artist

Мужской состав из четверых танцоров исполнит произведение, удивительным образом сочетающее в себе свободу и гибкость хип-хопа и структурную жесткость классического балета. Труппа была основана в 2015 году в Берлине танцором и хореографом Родериком Джорджем, в прошлом солистом американского танцевального ансамбля "Сидар Лейк". В своем творчестве Джордж искусно совмещает кажущиеся на первый взгляд противоположными культуры и традиции - урбанистический дерзкий хип-хоп и чинный элегантный классический балет. В нынешней постановке хореограф использовал музыкальные треки пары ди-джеев SAD. Такое музыкальное сопровождение разряжает присущую балетным спектаклям чопорность, создавая атмосферу ночного городского клуба (7-9 августа).

Публикуется по материалам PR-агентства