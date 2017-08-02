Ящеры из Южной Америки – скоро в Тель-Авиве на выставке "Царство динозавров"

В эти жаркие летние дни всей семьей можно посетить новую выставку "Царство динозавров", открывающуюся в Тель-Авивском порту 6 августа. И хотя море близко, на выставке будут представлены не только динозавры, вышедшие по легенде из волн, но и летающие ящеры и сухопутные гиганты. Выставка была изначально подготовлена в Южной Америке, а в Израиль привезена после "гастролей" в Италии и Испании. На выставке представлены десятки динозавров (муляжи до 7 метров в высоту) - двигающиеся и дышащие - и всё остальное, что сопутствует подобным выставкам: от игр в юных палеонтологов, спелеологов и археологов до многочисленных видеоматериалов на огромной интерактивной выставке в Ангаре 11, в августе 2017 – почти что в густых джунглях и саванне. Приходите поближе познакомиться с динозаврами, сфотографироваться с ними на память, провести раскопки, полазить по канатам и узнать о б этих чудищах все, что можно. Динозавров здесь можно гладить, можно на них забраться и вообразить что это рычащие горки или дышащие качели – потому что они двигаются, рычат и щелкают зубами. Но вот что нельзя – так это дергать их за хвост. На выставке в "Ангаре 11" проводят занятия по палеонтологии и археологии для детей, а для малышей организована игровая "творческая" зона.

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Динозавры неизменно приковывают к себе пристальное внимание, несмотря на то, что их эра завершилась задолго до появления человека. Возможно, разгадка в вечном стремлении человека докопаться до своих корней, проследить, как глубоко уходят корни семейного древа, даже если они тянутся на десятки и сотни миллионов лет назад и упираются в огромных доисторических ящеров. Что бы ни лежало в истоках этого жгучего интереса, маркетологи не обошли его своим вниманием и динозавры заняли достойное место и в современной жизни: фильмы и мультики, компьютерные игры и выставки, спектакли и медийные шоу про динозавров неизменно привлекает разновозрастную публику. И дети, и взрослые с замиранием сердца следят за придуманными похождениями этих огромных, могущественных и сильных существ.

Динозавр в переводе с древнегреческого означают "ужасный, опасный ящер", который жил 160 миллионов лет назад и окончательно исчез 65 миллионов лет назад, добравшись до наших времен в виде безобидных маленьких юрких ящерок. Но тогда, в невообразимо далекие времена, это были огромные создания, умеющие ходить на двух ногах, а страшными ученые их назвали скорее за огромные размеры – ведь говорим же мы "ужасно большой!". Наши предки, жившие несколько тысячелетий назад, находя порой в земле гигантские кости, думали, что они принадлежали сказочным исполинам, которые погибли во время Великого потопа, описанного в ТАНАХе. А на Дальнем Востоке, в Китае, считали, что это кости драконов и приписывали им целебные свойства. В общем, в истории про динозавров больше вопросов, чем ответов, "ужасные ящеры" по-прежнему впечатляют, пугают, но еще больше пробуждают любопытство и воображение. Не только детей интересует "как динозавров зовут", "плотоядные они или травоядные", "почему у них длинная шея и шипы на загривке", "кто такой диплодок и тарбозавр". Именно поэтому выставка "Царство динозавров" так хороша для семейного отдыха – ведь на заковыристые вопросы интереснее отвечать сообща. А когда в качестве учебного пособия "настоящий" динозавр, который двигается, издает звуки, реагирует на окружающую среду и просто "дышит", то пройденный материал усваивается прочнее.

Это выставка, безусловно, относится к жанру "edutainment". Английский термин "edutainment" составлен из двух слов – "education" (образование) и "entertainment" (развлечение) – и относится к практикам, в которых учебный процесс совмещается с развлечением. Edutainment - это и способ передачи, и сам процесс обучения, развивающий досуг, увлекательное познание мира. В детстве любая минута наполнена новыми впечатлениями – на таких выставках минуты наполняют еще и новой информацией. Во многих странах мира существуют интерактивные научно-популярные музеи, в которых дети не просто смотрят на экспонаты, но взаимодействуют с ними, погружаются в игру и приключения. Им недостаточно видеть предметы - они должны их трогать, разбирать, собирать и создавать что-то иное. "Edutainment - это наука без скуки, это интерактивные, обучающие выставки, в простой и понятной форме дающие ответы на самые разнообразные вопросы, это новый формат передачи знаний и информации в непринужденной атмосфере, что и соответствует концепции "образование + развлечение".

Экспонаты "Царства динозавров" приглашают посетителей в увлекательное путешествие в мир древних ящеров, в доисторические эпохи, к диалогу с гигантами доледникового периода. На выставке можно увидеть объемные фигуры вымерших животных в натуральную величину и прикоснуться к тайнам их существования.

Публикуется по материалам PR-агентства