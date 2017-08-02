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Досуг

Организаторы "Евровидения" изменили регламент конкурса из-за скандала с Самойловой

время публикации: 02:16 | последнее обновление: 02:19 блог версия для печати фото
Организаторы "Евровидения" изменили регламент конкурса из-за скандала с Самойловой

Скандал вокруг российской певицы Юлии Самойловой, которой не смогла принять участие в "Евровидении-2017", а также срыв сроков подготовки к проведению конкурса в Киеве вынудили организаторов внести ряд изменений в регламент.

"Несомненно, конкурс песни "Евровидение-2017" в Киеве омрачили несколько нежелательных инцидентов, многие из которых едва не вынудили перенести мероприятие за пределы принимающей страны – Украины. Из-за этого пришлось внести ряд изменений и поправок в регламент предстоящих конкурсов", – цитирует РИА Новости сообщение Европейского вещательного союза (EBU).

В соответствии с новыми правилами, национальные вещатели не должны будут включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну, где проводится "Евровидение".

"Самой неприятной проблемой "Евровидения" в этом году стал запрет на въезд на Украину российского представителя", – отметили в EBU.

Изменения коснулись также графика подготовки к "Евровидению", после того как украинская сторона не смогла в него уложиться. EBU оставляет за собой право в случае задержек передать право организации конкурса другому вещателю.

Напомним, что 22 марта Служба безопасности Украины запретила певице Юлии Самойловой, инвалиду-колясочнице, въезд на территорию страны в течение трех лет. Данное решение было принято в связи с тем, что в 2015 году певица выступала в аннексированном Россией Крыму, тем самым нарушив украинское законодательство.

В России назвали это решение политическим, а ВГТРК сообщила, что российские каналы не намерены транслировать "Евровидение-2017".

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