"Живем, потому что интересно". Елена Макарова в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стала Елена Макарова – писательница, скульптор, педагог, арт-терапевт, организатор выставок, исследователь, историк, называющая себя "не статусным человеком", который делает то, что хочет. Многие годы Елена изучает художественное творчество узников нацистских концлагерей и гетто.

Она уверена, что для ребенка нужна атмосфера, в которой он мог бы развиваться, где бы развивалась его поисковая активность. Мечтала бы о школе, в которой преподают дети: "Потому что мы не понимаем того, что они понимают". Елена говорит, что и шестилетний ребенок может многому научить взрослых: играть, рисовать, решать нерешаемые вопросы.

Полагает, что талант в себе искать не надо, "он сам в тебе говорит". "Как его услышать?" – спрашивает ведущий. "Нужна атмосфера, в которой слышимость будет лучше".

"Человеку важно служить. Сейчас – мир юзеров. Юзер не может в себе никакого таланта найти. Ему самое главное – всё схапать, а потом использовать. А для человека, как творца, главная сила – отдача", – говорит она.

То, для чего стоит жить: для познания, для знакомства, для счастья, для удовольствия. "И не очень-то воспринимать жизнь всерьез".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Еленой Макаровой

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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