Пост Бейонсе о том, что она беременна двойней, стал самым популярным в истории Instagram

1 февраля знаменитая американская певица Бейонсе опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой показана беременной, в нижнем белье и фате. В подписи к фотографии было сказано, что она ждет рождения двойни.

Менее чем за сутки эта запись получила более 8 миллионов "лайков", став самой популярной публикацией за всю историю Instagram.

- Певица Бейонсе. Фотогалерея

4 сентября 2016 года певице, актрисе и музыкальному продюсеру Бейонсе Ноулз исполнилось 35 лет. Она родилась в Хьюстоне в семье афроамериканца и креолки, уже в начальной школе она проявила интерес к урокам балета и джаза. В конце 1990-х годов Ноулз получила известность как солистка женской R&B группы Destiny’s Child.

Сегодня Бейонсе является одной из самых высокооплачиваемых певиц в мире. В 2013 году она возглавила список "100 Sexiest Women of the 21st Century" по версии журнала GQ, а ее фотография украсила обложку издания. В том же году журнал Men's Health включил Бейонсе в ТОП-10 "самых горячих женщин в мире", а People назвал ее "самой красивой женщиной года". Бейонсе Жизель Ноулз-Картер была 20 раз удостоена премии "Грэмми".

C 2008 года Бейонсе замужем за американским репером Jay-Z, они воспитывают пятилетнюю дочь Блю Айви Картер. 1 февраля 2017 года певица объявила, что беременна двойней.

Самый популярный пост в истории Instagram. Певица Бейонсе о своей беременности