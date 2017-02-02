"Лучший день" – новая программа Стаса Михайлова в Израиле

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Стас Михайлов, певец и автор песен, лауреат премий "Шансон года", "Золотой граммофон", фестиваля "Песня года", любимец публики, завоевавший всенародную любовь, привозит в начале июня в Израиль свою новую программу - "Лучший день".

Журнал "Forbes", периодически публикующий рейтинг "50 главных российских знаменитостей", в 2011 году поместил Стаса Михайлова на первое место. Заняв верхнюю строчку в списке российских звезд, певец окончательно утвердился на музыкальном эстрадном Олимпе.

Громкий успех пришел к нему в начале нулевых двухтысячных – после того, как на радио была записана и прозвучала песня "Без тебя", впоследствии вошедшая в принесший артисту всенародную популярность альбом "Позывные на любовь". Именно про такие случаи говорят "наутро проснулся знаменитым".

Путь к звездам, как всегда, проходил через тернии. Родившись в Сочи, в семье летчика и медсестры, будущий певец попытался пойти по стопам отца, и поступил в летное училище – несмотря на то, что уже в 15-летнем возрасте занял второе место на краевом песенном конкурсе. Но любовь к музыке не отпускала, и, оставив небо, Стас начал восхождение к музыкальному Олимпу: пел в молодежных ансамблях, сколотил свою группу. В городе его узнавали на улицах, но, как у чеховских сестер, клич "В Москву, в Москву!" постоянно звучал в ушах.

Большого артиста всегда манят огни большого города, поэтому, когда призыв стал особенно громким, Стас отправился покорять столицу. Он несколько лет работал под руководством Бориса Брунова, стал дипломантом Всероссийского фестивали "Гардемарины эстрады" и обладателем приза зрительских симпатий на фестивале "Звездный шторм". В конце 1990-х его песни все чаще попадают в ротацию радиостанции "Радио Петроград - Русский шансон".

Полюбившиеся слушателям "Свеча", "Приди ко мне" стали просить исполнять и на концертах по заявкам, имя певца все чаще оказывалось на слуху. Еще через несколько лет певец выпускает альбом "Позывные на любовь" с песней "Без тебя", которая сделала его окончательно знаменитым. На его концертах был полный аншлаг, и сегодня самые лучшие концертные залы и площадки России соревнуются за право предоставить свою сцену именно этому певцу: БКЗ "Октябрьский", Государственный Кремлевский дворец, концертный зал гостиницы "Космос" украшены афишами Стаса Михайлова.

Затем начинаются зарубежные гастроли. Лирические программы с говорящими названиями "Нежданная любовь", "Жизнь-река", "Только ты", исполненные его необыкновенно задушевным голосом, находят неизменный отклик в сердцах и душах слушателей, и, в особенности, слушательниц. Его программы тщательно выстроены драматургически и наполнены внутренней энергией, и когда он выходит на поклоны, где слушательницы заваливают его букетами, кажется, что на сцене разыгрывается еще один мини-спектакль.

В 2011 певец вынес на суд публики новую акустическую программу в сопровождении симфонического оркестра и снова был принят с рукоплесканиями. Когда талант находит отклик у народа – это понятно. Но когда коллеги высоко оценивают талант другого артиста – это о многом говорит. Его друзья считают успех Стаса Михайлова доказательством того, что на шансон есть спрос, и этот стиль прочно занял свою нишу и нашел свое место в сердцах поклонников.

В новой программе Стас Михайлов порадует израильскую публику своим неповторимым мягким голосом и ярким шоу в сопровождении талантливых профессиональных музыкантов, а также старыми и новыми хитами, душевным теплом и энергетикой.

Заказ билетов на официальном сайте организаторов гастролей – компании Cruise International

Расписание концертов:

1 июня 2017, Ашкелон, "Гейхал ха-Спорт", 20:00

3 июня 2017, Хайфа, Центр Конгрессов, 20:00

5 июня 2017, Тель-Авив, "Гейхал ха-Тарбут", 20:00

