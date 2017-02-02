Кройтор и Лившиц в программе "Скрипка и тенор на два голоса. Продолжение..."

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Новая программа, новый диск и старые друзья. C 31 марта по 9 апреля в Израиле с программой "Скрипка и тенор на два голоса. Продолжение..." выступят известнейший скрипач Саня Кройтор в компании не менее знаменитого тенора Феликса Лившица в сопровождении группы "Акустик Драйв".

Кройтор и Лифшиц – давние друзья и сценические партнеры. В рамках этих концертов будет также представлен новый диск Сани Кройтора – "Infinity Forever" – наряду с отрывками из мюзиклов и оперетт, неаполитанскими, испанскими и французскими песнями, произведениями на идиш, иврите, балканской музыкой, русскими романсами, знакомой популярной классикой и джазом, а также новые произведения Сани Кройтора и песни, написанные специально для Феликса Лившица. Словом, новая программа двух виртуозов насыщена и разнообразна – на любой вкус.

В этой программе отражено столь много – от трагедии еврейства в песне на стихи Ицхака Хена "Плач скрипки" до веселых хасидских мелодий. А классическая часть преподносится в оригинальной интерпретации участников программы и впечатляющем прочтении.

Но элемент новизны заключается не только в этом: концерт построен так, что музыканты не просто аккомпанируют певцу, а Феликс Лифшиц не просто поет в сопровождении чарующей скрипки Сани Кройтора и замечательной музыкальной группы. Проект задуман как диалог вокала, струн и клавишей. Недаром голос скрипки похож на человеческий, поэтому к ней часто применяют глаголы "поет", "плачет" – этот инструмент может самые разные эмоции, слезы радости и грусти.

Объединение стилей всегда дает интересные результаты, а когда "Караван" Эллингтона звучит в этнической версии, это так же интересно, как хасидские мелодии и синагогальная музыка в джазовой обработке.

Кройтор – этнический скрипач, специалист в фольклорной музыке, музыке мир, импровизации и смешение стилей – его визитная карточка Кройтора.

Феликс Лифшиц – певец классической школы, где столь важны традиции, регламент, точность. На таких контрастах, на таких, казалось бы, несовпадениях темпераментов и жанров, противопоставлении романтической лирики и броской эффектности и виртуозности выстроена программа Феликса Лифшица и Сани Кройтора, где голос и скрипка звучат абсолютно слитно. Но эта необычная программа порадует и тех, кто ищет в мелодиях, вокальных и инструментальных, возможности отвлечься от повседневной рутины.

Программа "Скрипка и тенор на два голос. Продолжение...", которая в первой своей версии была представлена год назад, родилась не сразу: Саня Кройтор, и Феликс Лившиц долго шли к ней, встречаясь на различных концертных площадках и за кулисами, и в одном из разговоров выяснилось, что оба в юности обожали пластинку Together – ту самую, которую записали совместно легендарный тенор Пласидо Доминго и знаменитый скрипач Ицхак Перлман.

Скрипку Кройтора лучше всего описать словами Берлиоза: "Этот инструмент может передать множество разных чувств. Она обладает силой, легкостью и грацией, вызывает радость и скорбь, пробуждает мысль и страсть. Надо только уметь заставить ее говорить".

"Я не популяризатор музыки, – повторяет Саня Кройтор. – У меня иная задача – настроить слушателей на правильную волну, на прикосновение к тайне музыки, музыкальных шедевров. После того, как мы, скрипачи, учимся играть, мы учим скрипку говорить. Говорить так, чтобы не было никаких препятствий для чувств, передачи внутреннего импульса музыки. Ведь скрипка – это наш двойник".

Феликс Лившиц – один из ведущих лирических теноров Израиля, который покорил своим пением Нью-Йоркскую Метрополитен Опера, Парижскую Оперу и Стокгольмскую Королевскую Оперу. Лившиц работал с Франко Дзефирелли и Зубином Метой, стал лауреатом многочисленных конкурсов и премий, удостоен израильских премий в области культуры.

Доминго сыграл в его жизни немаловажную роль: Феликс Лившиц часто рассказывает, как еще в 1984 году, будучи студентом музучилища, впервые увидел фильм "Травиата", поставленный Франко Дзефирелли, и испытал настоящее потрясение от роли Альфредо в исполнении великого Пласидо Доминго. Кто мог тогда предположить, что через много лет он будет работать с самим Дзефирелли в Тель-Авиве над постановкой оперы "Паяцы". Сегодня в репертуаре певца – более 40 оперных партий. Лившиц поет на русском, украинском, итальянском, иврите, идише – в общей сложности на двенадцати языках.

Организатор проекта Марат Лис и компания "Cruise International". Заказ билетов на официальном сайте компании.

Расписание концертов Кройтора и Лифшица:

31 марта 2017 года, Ашдод, зал "Дюна-Юд", пятница, 20:00

1 апреля 2017 года, Беэр-Шева, Гейхал ха-Тарбут, суббота, 20:00

3 апреля 2017 года, Реховот, зал "Викс" - Институт Вайцмана, понедельник, 20:00

4 апреля 2017 года, Холон, матнас "Штейнберг", вторник, 20:00

6 апреля 2017 года, Ашкелон, Центр Конгрессов, четверг, 20:00

8 апреля 2017 года, Нетания, Гейхаль ха-Тарбут, суббота, 20:30

9 апреля 2017 года, Кирьят-Моцкин, Гейхал ха-Театрон, воскресенье, 20:00