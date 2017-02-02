Sports Illustrated Swimsuit 2017: среди моделей две русские и еврейка-чемпионка. ВИДЕО

13 февраля, в канун Дня всех влюбленных, выйдет в свет специальный выпуск журнала Sports Illustrated Swimsuit 2017. 17-18 февраля ожидается презентация в Хьюстоне, на которой будут присутствовать звезды, снявшиеся для этого журнала в новом году.

Сайт i4u News публикует список моделей и спортсменок, снявшихся для SI Swimsuit 2017. При этом главная интрига сохраняется: имена той или тех, чье изображение украсит обложку журнала, пока неизвестны.

В частности, сообщается о "возвращении" моделей Крисси Тейген, Нины Агдаль и Ирины Шейк, которые ранее украшали обложку этого ежегодника. Помимо Шейк, для нового номера снималась еще одна русская модель – Вита Сидоркина, она, как и многие другие участницы, дебютирует в SIS.

Для съемок были приглашены две гимнастки из сборной США, чемпионки мира и Олимпиад, Эли Райсман и Симона Байлз. Эли считается одной из самых титулованных американских спортсменок еврейского происхождения, Симона – одной из самых титулованных спортсменок-афроамериканок.

Ежегодник Sports Illustrated Swimsuit, один из самых престижных среди профессиональных фотомоделей, выходит в свет уже 53 года. Для него позировали такие знаменитости, как Хайди Клум, Кэтрин Уэбб, Кристи Бринкли, Женевьева Мортон, Рейчел Хантер, Айрлэнд Болдуин, Петра Немцова, Наташа Барнард, Тайра Бэнкс и многие другие.

В 2016 году редакция SI продемонстрировала новый подход к стандартам женской красоты, выпустив тройную обложку, героинями которой стали знаменитая чемпионка боев без правил Ронда Роузи, самая известная модель "с богатой фигурой" Эшли Грэм и белокурая секс-бомба Хейли Клаусон. В 2015 году на обложку попал эротичный снимок супермодели Ханны Дэвис. В 2014-м обложку украсил снимок трех "ангелов" агентства Victoria's Secret Крисси Тейген, Нины Агдаль и Лили Олдридж. В 2012 и 2013 годах на обложке красовались фотографии американки Кейт Аптон. В 2011 году "девушкой с обложки" была россиянка Ирина Шейк, в 2010 году – американка Бруклин Декер, в 2009-м – израильтянка Бар Рафаэли.

Несколько недель назад был опубликован официальный трейлер SI Swimsuit 2017. На этой неделе на YouTube начали выкладывать видеосюжеты о съемках с моделями, которые были приглашены для фотосессий издания нового года.

Список моделей Sports Illustrated Swimsuit 2017

1. Крисси Тейген (31, США) – модель, дебютировала в SIS в 2010 году, в 2014-м была на обложке

2. Саманта Хупс (25, США) – модель, дебютировала в SIS в 2014 году

3. Нина Агдаль (24, Дания) – модель, дебютировала в SIS в 2012 году, в 2014-м была на обложке

4. Ирина Шейк (31, Россия) – модель, дебютировала в SIS в 2007 году, в 2011-м была на обложке

5. Лаис Рибейро (26, Бразилия) – модель, одна из новых "ангелов" Victoria's Secret

6. Келли Гейл (21, Швеция-Австралия) – модель, участница шоу Victoria's Secret в 2013-2014 годах, звезда Playboy (сентябрь 2016)

7. Вита Сидоркина (22, Россия) – модель, участница шоу Victoria's Secret в 2015 году

8. Мила Далбесио (30, США) – модель крупных форм, звезда Playboy 2016 года

9. Александра "Эли" Райсман (22, США) – гимнастка, чемпионка Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, неоднократная чемпионка мира

10. Симона Байлз (19, США) – гимнастка, четырехкратная чемпионка Олимпийских игр 2016 года, десятикратная чемпионка мира

Видео Sports Illustrated Swimsuit 2017