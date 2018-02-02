Как прожить много жизней. На детские вопросы отвечает лингвист Максим Кронгауз

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем очередной передачи нового цикла стал лингвист Максим Кронгауз.

Восьмилетний мальчик спрашивает: "Зачем надо читать книги?" "Чтобы прожить много жизней", – отмечает Максим Анисимович, подчеркивая, что такое переживание явлется чрезвычайно важным опытом.

Вопрос 11-летнего мальчика: "Почему одно слово прилично, а другое, на ту же тему, неприлично?" Речь идет о традици, неписанной договоренности, отвечает Кронгауз и припоминает историю, происшедшую со Львом Толстым, который во время службы в армии пытался отучить солдат от мата и выдумывал для них слова-заменители, после отъезда графа солдаты вспоминали о нем: "О, Толстой, такой матерщинник".

Мальчик девяти лет: "Что мы любим, сначала слова или сразу всю песню?" По мнению Кронгауза, поначалу скорее "цепляет строчка".

16-летняя израильтянка поинтересовалась, как можно переводить с одного языка на другой. Перевод это не конкретный результат, а некий процесс, "когда мы приближаемся к идеалу, не достигая его никогда", считает Максим Кронгауз.

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

Программа "Детский недетский вопрос" с Максимом Кронгаузом