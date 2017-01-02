Венгерский цирк ReCirquel представляет в Израиле новое шоу

С 7 по 10 февраля 2017 года в Израиле впервые состоятся спектакли The Naked Clown театра "ReCirquel" из Венгрии. Это представление - уникальный симбиоз самых разнообразных жанров, таких как театр, балет, кино, цирк, кабаре.

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Оригинальное шоу, приправленное магией и театральностью, созданное акробатами и клоунами, от искусства и трюков которых перехватывает дыхание... Этот спектакль поднимает в душе бурю эмоций и одновременно заставляет восхищаться искусством цирка. Спектакли The Naked Clown пройдут в Израильской Опере в рамках серии World Cirque - представления лучших цирков мира.

Цирковое шоу "ReCirquel" возникло в Будапеште совсем недавно - в 2012-м году - по инициативе его руководителя и хореографа Бенса Ваги. Ваги – выпускник Ливерпульского института исполнительского искусства, организованного сэром Полом Маккартни и Марком Федерстоном. Новое видение цирка Бенса Ваги опирается на давние традиции. Напомним, что первый классический цирк появился в Венгрии еще в 1800 году, и именно в Будапеште, где до сих пор располагается одна из старейших в Европе школ циркового искусства. И именно благодаря тому, что в Венгрии очень высок уровень обучения цирковому искусству в целом и акробатическому в частности, привело к тому, что талантливые молодые артисты из Венгрии объединились в первую в Венгрии труппу современного цирка – "ReCirquel", участники которой виртуозно владеют различными цирковыми и театральными техниками, умеют рисковать и умеют играть. Сегодня труппа "ReСirquel" - это и визуальные эффекты, и атмосфера бродячего цирка 1890-х, и современный цирковой жанр, известный как цирк-модерн. Это цирк, приправленный магией и театральностью, созданный клоунами и акробатами, от игры и действий которых перехватывает дыхание.

Целью Бенса Ваги было (и стало) создание цирка, в шоу которого сочетается уходящая культура Восточно-Центральной Европы с одной стороны, а с другой - стирание границ между физическим театром, танцем и цирком – то есть создание нового жанра современного цирка в мире. Труппа "ReСirquel", которая уже через год после создания, в 2013 году с огромным успехом ворвалась в мир "Нового цирка", представляет особое цирковое кабаре, спектакли которого полны драмы, трюков, музыки, написанной знаменитым джазменом Петером Шариком специально для данной постановки и тайн… Тайн клоуна – самого загадочного циркового персонажа. Над музыкальным сопровождением "Обнаженного клоуна" Петер Шарик работал более года. Его музыка идеально соответствует каждому действию, малейшему дыханию на сцене. Саундтрек спектакля был записан в Будапеште в "MUPA" - одном из лучших Центров сценических искусств Европы.

"Обнажённый клоун" - шоу и меланхоличное, и похожее на веселый бал, "обнажает" лучами прожектора необычные проекции из жизни клоуна, какой она может быть в то время, когда он находится вне сцены, вне арены. Рождению этой истории предшествовало участие Бенса Ваги в одном из мастер-классов, где рисовали, писали и исследовали - каким образом человек может избавиться от различных образов, как он может обнажить свою душу? Что происходит в том случае, когда с человека исчезают одежды – в прямом и переносном смысле? Сколько слоев и масок должны мы снять с себя, чтобы обнажить нашу натуру?

Работа над каждым новым шоу "ReCirquel" длится около полугода. Премьера самого первого спектакля - "Ночь в цирке" - прошла весной 2013 года. А уже совсем недавно – весной этого – 2016 года - компания "ReCirquel" выступала в Боготе в Колумбии на одном из самых престижных в мире театральных фестивалей. И в ближайшем феврале "ReCirquel" появится и в Тель-Авиве, в рамках серии "Цирк на сцене. Мир цирка" – нового сценического цикла, сочетающего цирковое искусство с балетом, театром и с шоу. У каждого из этих шоу - свой уникальный сюжет и тематика. Это не просто набор трюков – это увлекательный рассказ при участии всех представимых цирковых и театральных персонажей: от канатоходцев до Пульчинеллы, роль которой в "Обнаженном клоуне" исполняет потрясающая клоунесса Бриджитта Эгиет, мастер драматической игры.

Цирк - это, прежде всего зрелище, - так было и так осталось, поэтому никого и не удивляет тот факт, что цирк подразумевает немыслимую пластику гимнастов, головокружительные трюки, феерические спецэффекты и живую музыку. Но в последние десятилетия цирк стал не столько развлечением, сколько новым искусством, действие которого перетекает из одного сюжета в другой. Искусством, дарящим незабываемые представления, мастерство артистов которого основано на грани возможностей человека. История создания цирка уводит в Древний Рим. Именно там началось зарождаться цирковое искусство, и именно из латинского языка взял свое название цирк (Circus – место проведения различных состязаний, бытующих в Римской Империи; а также фигура без углов). Современный же цирк - это фантастические представления с невероятным сочетанием музыки, света и, конечно, мастерства артистов. В "новом" цирке есть характеры, сюжет, конфликт, итоговая мораль - все как в театре. Даже действие проходит не на привычной арене, а на сцене, где актеры сочетают техники драматического театра и цирка.

Хотя, если разобраться, "новый цирк" не такой уж и новый. Все началось во Франции в конце 1960-х. К этому времени классический цирк переживал сильнейший кризис, люди практически перестали ходить на представления, делая выбор в пользу варьете и кино. Но после студенческой революции 1968 года настало время экспериментов и творческих поисков. Вдохновение черпалось в комедии дель арте, пантомиме, театре маски, танце, народном театре. Именно отсюда берет начало европейский уличный театр, который мы знаем сегодня. Здесь же находятся и корни "нового цирка", где действо перестало быть обезличенным – оно наполнилось совершенно новым качеством, эмоциями, смыслом. Этот полуцирк-полутеатр заставляет сопереживать каждому движению, c волнением наблюдать за новым замысловатым кульбитом. Новый "актуальный" театрализованный экспериментальный цирк - особая форма искусства, пожалуй, самая яркая среди всех исполнительских искусств, форма полная эксперимента и театрализации.

Классические цирковые приемы наложились на театральные эксперименты, постановки обрели драматургическую основу, а цирк продолжает менять свое обличье быстрее, чем фокусник меняет реквизит во время представления. Бывший раньше искусством эксцентричным, сегодняшний цирк все больше склоняется к театральности. Экстравагантность сменяется спектаклем. Из цирка исчезли животные и глотатели огня, но высочайший профессионализм и преданность своему делу, без которых на арене нечего делать – остались. Цирк – это яркая другая реальность, переносящая зрителей в разноцветный, нарядный, манящий мир волшебства и воздушных грез. Цирк - это всегда неожиданность, сюрприз. Цирк – это собрание оригинальных номеров и оригинальных людей. Можно по праву сказать, что на всей новой программе стоит печать индивидуальности цирковых мастеров. Недаром критики пишут так: "Стиль кабаре "ReСirquel" похож на торнадо, поднимающее человека в воздух". А иначе в цирке и не может быть.

Публикуется по материалам PR-агентства