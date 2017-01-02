2 января 2017 г.
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"Красные Элвисы" поздравят израильтян со Старым Новым годом

время публикации: 12:11 | последнее обновление: 12:11 блог версия для печати фото
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12 января в Хайфе и 13 января в Тель-Авиве состоятся концерты группы Red Elvises - балалаечников, играющих рок-н-ролл.

- Приобрести билеты на Старый Новый год с Red Elvises

Red Elvises - одна из немногих групп, которая добилась признания по обе стороны океана. Red Elvises образовались в 1995 году. А в 1996 год группа снялась в фильме "Шестиструнный самурай" после чего "Красные Элвисы" получили мировую известность. По легенде, название придумал Игорь Юзов, после того как ему во сне явился Элвис Пресли в красной одежде. Сочинив собственные песни на русском и на английском языке, Red Elvises быстро обрели популярность. Начинали они с уличных концертов в Санта-Монике. В середине 90-х их песни уже звучали в американских фильмах, а калифорнийские газеты называли Red Elvises лучшей группой, играющей рокабилли.

Публикуется по материалам PR-агентства

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