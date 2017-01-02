Скоро в Тель-Авиве: НОМогодний концерт

В преддверии новогодних праздников и специального НОМогоднего концерта Александра Ливера в Тель-Авиве, который пройдет 10 января в клубе “Левонтин 7”, солист Большого Театра Женевы (а также по совместительству вокалист культовой питерской группы НОМ) рассказал о буднях и праздниках артиста, о сочетании несочетаемого в творчестве и о том, в чем разница между высокими жанрами и андеграундом.

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Как артисты празднуют наступление Нового года? В трудах или праздности? Каждый год в России вы участвуете в традиционных новогодних концертах группы НОМ. Поедете ли вы в Россию в этом году?

В Россию не поеду: погода одинаково серая и в Швейцарии, и там. А еще наш Большой Женевский Театр переехал на время реконструкции в хорошее новое помещение, но слишком тесное и для нас, и для публики. Теперь наш театр два года будет называться по-другому - L'OPÉRA DES NATIONS, поскольку новое деревянное здание находится рядом со зданием ООН, на кольце трамвая №15. Там меньше мест и, соответственно, надо играть больше спектаклей - особенно на новогодние праздники. И если раньше мы заканчивали работу 31 декабря, и я всегда успевал на НОМогодние концерты в России, то теперь мы работаем до 5 января - никаких выходных. Даже в канун Нового года я буду вечером в театре, поскольку у меня там роль в спектакле.

В прошлом году я вырвался на несколько дней в Россию - и чуть не опоздал на воскресную дневную оперу “Волшебная флейта”, в которой участвовал. Помню, что спектакль уже начался, а самолет мой был еще в воздухе. Я летел с пересадкой через Минск, где и задержали рейс из-за погодных условий. Конечно, когда я приземлился в аэропорту Женевы, я помчался бегом из самолета, расталкивая рюкзаком, по-джеймсбондовски, всех пассажиров, перелезая через заграждения с громкими криками почему-то на английском языке: I have a job today! - типа я опаздываю, пропустите, люди добрые. И я успел! На ходу нацепил свой костюм-балахон, а когда оказался за кулисами, у меня было еще 5 минут в запасе, чтобы отдышаться. Режиссер спектакля ни о чем не догадывался, разумеется… У него была смска, которую я на всякий случай отправил заранее, что у меня с машиной проблемы, но он-то не знал, что я пишу из Минска!

Как идет подготовка к новогоднему концерту в Тель-Авиве? В нем будут принимать участие и ваши соратники по группе НОМ (Неформальное объединение молодежи - группа из Санкт-Петербурга, которая существует с начала 1980-х годов - прим. ред.), они тоже готовятся?

В настоящий момент мои товарищи - Х.У.Сагитдулов и Николай Копейкин - в Финляндии, где весьма усиленно готовятся к поездке. Мы говорили недавно по скайпу, и я почувствовал их бодрый моральный настрой. Надеюсь, что они мне помогут на израильском концерте.

Что будет в программе концерта?

Я думаю составить его схематично, из 3-х актов - как нормальный оперный спектакль, напоминающий цирковую программу. И еще я буду обязательно задействовать и распинывать своих товарищей по НОМу, потому что они обычно очень убедительно сидят на стульях, но надо, чтобы они при этом тоже что-то делали. Впрочем, у нас есть прекрасные совместные наработанные номера, проверенные временем, в жанре рок-цирка. Помимо песен из моего сольного творчества и репертуара группы НОМ, я думаю исполнить пару настоящих оперных номеров: Новый год ведь - почему бы и нет? Но слишком задерживаться на опере мы не будем. Все хорошо в меру.

У вас удивительная биография и удивительная способность сочетать несочетаемое: оперу, как высокий жанр, и всевозможный андеграунд. Как вам это удается?

Совмещать очень легко. Я не один такой, есть много людей которые совмещают. К примеру, есть у меня знакомый в Мариинском оперном театре, его зовут Алексей. Он - лысый, весь в татуировках, поет как бог, ну и играет металл в свободное от оперы время. Кстати, многие оперные звезды любят такие совмещения, правда, уже ближе к концу карьеры, когда начинаются проблемы с голосом… Тут и джаз можно попеть.

Но если серьезно подумать и взглянуть на то, что делает и делал НОМ, как творческий коллектив, то это в какой-то мере тоже высокое искусство, но существующее в несколько иной плоскости. Скажем, я вижу, как работают в оперном театре крупные режиссеры-постановщики, как они ставят мизансцены и так далее, и для меня это сплошное дежавю, потому что мы с НОМом уже все это давно проходили. Единственное отличие, что мы это творили на небольшой клубной сцене, где помещались четыре человека, а тут - другие возможности, техника, сцена. Хотя и в “высоком” оперном жанре порой пролезает нечто из капустников… Мне кажется, что все дело в магии сцены: если это большая сцена, то всем кажется, что это обязательно должно быть хорошо. Но это неправда - бывает и не хорошо вовсе. Как я теперь, с расстояния многих прошедших лет вижу, некоторые вещи, которые мы создавали вместе с НОМом, были очень круты по любым самым высоким меркам - и таковыми остаются по сей день.

У всех участников и бывших участников группы НОМ есть творческие псевдонимы: Николай Копейкин, Хафизулла Улсанбаирович Сагитдулов, Иван Николаевич Турист… И лишь в вашем случае есть некий намек на якобы еврейское происхождение - почему?

Да, Александр Аверманович Ливер. А некоторые просто называли меня Аверманыч. Все потому, что я тоже каким-то боком, точнее, в профиль похож на еврея. И в фас, кстати... То же и с Кагадеевыми было, у которых татарские корни имеются - оттуда и взялась фамилия Сагитдулов. Кстати, отчество Улсанбаирович было позаимствовано у одного из членов советского Политбюро. С другой стороны, дело не только во внешности: псевдоним должен еще работать как аббревиатура, как это было и в случае И.Н.Туриста, и в случае Х.У. и Х.Е. Сагитдуловых. Ведь когда у человека инициалы складываются в Х.У. или в Х.Е. - это уже смешно, и все понятно про человека, в некотором роде.

Вы не впервые приезжаете с концертами в Израиль. У вас наверняка есть какое-то личное восприятие этой страны, его жителей? Можете об этом рассказать?

Вас интересует политический аспект или какой-то другой? Общее впечатление такое: там, где живут евреи, где еврейские кварталы - все чисто-аккуратно, по-европейски, цивилизованно. И это, в общем, приятно, потому что правильно. А во многих остальных местах - трущобы и неаккуратно, то есть неправильно.

Я раньше совсем не представлял, что за страна такая - Израиль. У маленького советского пионера естественным образом складывалось впечатление, что там что-то нехорошее - израильская военщина, например. Очень хорошо помню, что по моим детским представлениям, США - это такие мерзкие звери-империалисты, а Израиль - это израильская военщина, не очень понятно, что это, но явно что-то нехорошее. А вот приезжаешь к вам - и понимаешь, что все совершенно не так, и все, наоборот, очень хорошее. И люди добрые, отзывчивые, и даже часто говорящие на русском языке.

У вас будут новогодние пожелания для ваших израильских слушателей?

Приходите, дорогие израильские слушатели, на концерт - порадуемся вместе! Учите тексты, потому что некоторые песни и вам предстоит петь. А еще я хотел бы пожелать Израилю процветания, хороших урожаев авокадо и других фруктов. Не забывайте вовремя обрезать их ветви, а то иначе они сильно разрастутся, и их затопчет свиное стадо. Опять же - не делайте зла!

Публикуется по материалам PR-агентства