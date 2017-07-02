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Осенью в Израиле Нани Брегвадзе

время публикации: 12:05 | последнее обновление: 12:05 блог версия для печати фото
15 октября в зале "Бейт а-Опера" в Тель-Авиве состоится единственный концерт легендарной певицы Нани Брегвадзе

15 октября в зале "Бейт а-Опера" в Тель-Авиве состоится единственный концерт легендарной певицы Нани Брегвадзе.

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"Королева романса" Нани Георгиевна, как никто другой, исполняет и русские, и цыганские, и грузинские романсы.

"Снегопад", "Тбилисо", "Ах, эта красная рябина", "Только раз бывает в жизни встреча", "Не уезжай, ты мой голубчик", "Хризантема", "Очаровательные глазки" ,"Песня о Тбилиси", "Тебе, любимая", "Я Вас любил", "Романс о романсе", "Горчит калина", "Мы оба лжём", "Паутина" и многие, многие другие романсы и песни в исполнении Нани Брегвадзе можно слушать до бесконечности.

В израильском концерте Нани Брегвадзе примет участие её дочь – Эка (Екатерина) Мамаладзе. Эка окончила Тбилисскую государственную консерваторию по классу фортепиано, в настоящее время она – популярная в Грузии эстрадная певица, лауреат Государственной премии Грузии.

Израильские поклонники Нани Брегвадзе услышат самые известные романсы и произведения русских и грузинских композиторов.

Публикуется по материалам PR-агентства

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