Магия "черного театра" из Праги в Израиле

"Image" – "черный театр" из Праги - возвращается этим летом в Израиль. Представления, которые пройдут в Израиле с 7 по 19 августа, предназначены для всей семьи и составлены из лучших номеров, появившихся за годы существования группы Image. Кроме того, будут представлены и новые номера, специально поставленные и отобранные для нынешних израильских гастролей.

"Черный театр" - это не название какого-то одного театра, это особый вид театрального искусства. Сюжет спектакля не имеет никакого значения, это просто красочное представление, но совершенно чудесное, наполненное свойственной Праге мистикой и сказкой. "Image" - театр сценического волшебства и чудес - воплощает идею синтеза театра теней, музыки, танца и пантомимы. И воплотит ее и во время летних каникул в августе в разных городах Израиля. "Image" был основан в 1989 году и признан одним из лидирующих в жанре "черного театра". Черный занавес отделяет два разных мира. Это мир, в котором находятся зрители, и в котором все знакомо и привычно. И другой мир – мир Image - куда нас приглашают заглянуть, заглянуть в полную темноту "черного театра" и в миг его фантазий.

За время своего существования театр "Image" стал неотъемлемой частью пражской культуры, хорошо известным жителям и гостям чешской столицы, а также зарубежной публике. Более 9000 сыгранных представлений и два миллиона зрителей за 27 лет – это не единственные критерии успеха театра "Image". Главное для его артистов всегда будет интерес и признание публики. В 2016 году театр "Image" переехал в новое здание в самом центре Праги, с современно оснащенным зрительным залом, просторной сценой, театральным кафе, комфортабельными помещениями. В настоящее время в репертуаре театра представлены пять спектаклей: "Кабинет" ("Cabinet"), "Черный ящик" ("Black Box"), "Африкания" ("Afrikania"), "Галактика" ("Galaxia") и "Лучшее в "Имидже" ("The Best of Image").

Игра света и тени может быть как понятием философским, так и театральным, сценическим. А здесь философия игры принесена на сцену, расцвечена всеми красками и спроецирована на экран черного цвета с "оживающим" реквизитом. Здесь нет слов, есть лишь музыка, пантомима и актерская пластика. По сути, этот тип театра очень близок к кукольному, разница только в том, что главное здесь не сюжет, а то виртуозное мастерство, с которым возникают и исчезают на сцене предметы и персонажи, люди и вещи парят или шагают по воздуху, постоянно меняются и преобразуются из одного в другое. В Image, необычно все: предметы, появляющиеся непонятно откуда актеры, летающие, уменьшающиеся и увеличивающиеся в ярких пятнах света. На сцене происходят чудеса, зрители поглощены действием и гадают, как удается поставить такие трюки.

Поэтические картины приближаются и воображение просыпается. Уникальная техника актеров и традиции черного театра доказывают, что сон, феерия и волшебство намного лучше видны в темноте. Тайна бесконечной "черной бездны" скрывает актеров, но многих можно увидеть даже вблизи. На базе основного принципа придумываются новые и новые эффекты. Трагическое уступает место комедии, а невероятное - вероятному. Зрительный зал и сцена соединяются. Все барьеры исчезают. И тогда воображение становится прекрасной реальностью, куда выплескивается свет и музыка, герои и их приключения в сочетании пластики, музыки, света и тени. Мистификация, точнейшее исполнение акробатических трюков, убедительная игра актеров и танцоров, игривое исполнение трюков, чтобы развлечь и себя, и зрителей... А это и есть главная цель артистов - играть "живой" театр для "живой" публики.

Несравненные представления, неповторимые ощущения – это главные причины, почему зрители продолжают возвращаться к искусству "черного театра". Приходите и вы – ведь черная темнота "черного театра" полна сюрпризов. Это место, где создается иллюзия магии. Место, где творится волшебство. Место, где живет тайна, ведь театр "Image" - яркая звезда на сцене чешского "черного" театра.

Публикуется по материалам PR-агентства