Российская баскетболистка меняет профессию и хочет стать самой высокой моделью в мире

Знаменитая в недавнем прошлом российская баскетболистка Екатерина Лисина по завершении спортивной карьеры решила стать моделью и претендует на титул самой высокой и самой длинноногой в модном бизнесе, сообщает издание Daily Mail.
Рост Лисиной составляет почти 206 см, она считается самой высокой девушкой в России.
По словам Екатерины, она мечтала о карьере модели с 16-ти лет, но сделала выбор в пользу профессионального баскетбола.
В качестве центровой сборной России Лисина стала победительницей и серебряной медалисткой чемпионатов Европы, завоевала "серебро" чемпионата мира, а также была бронзовым призером Олимпийских игр.
В скором времени Екатерина планирует сняться в английском фильме "Регби-девочки", в котором ей предложили сыграть одну из высоких спортсменок.
Еще одна цель бывшей спортсменки – вписать свое имя в Книгу рекордов Гиннесса. На сегодняшний день самой высокой моделью в мире считается Амазон Ив, но она немного ниже Екатерины Лисиной.
I think its time to change few names in Guiness book of records....are you,friends,with me?😚😚😚 Мне кажется пришло время изменить пару имен в Книге Рекордов Гиннеса.....вы со мной,друзья?😚😚😚 #guinessrecords #guiness #guinessbookofrecords #longestlegs #longlegs #worldtallestmodel #tallestmodel #tallmodel #supermodel #verytallgirl #glamour #glamourmodel
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2.28cm (7'6) against 158cm+chair🤗👍 #tallmodel #tallgirlsbigfeet #tallestwoman #tall #tallgirls #tallgirlsproblems #heightcomparison #tallisbetter #verylonglegs #longlegs #longestlegs #lovebeingtall
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