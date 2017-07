Российская баскетболистка меняет профессию и хочет стать самой высокой моделью в мире

I think its time to change few names in Guiness book of records....are you,friends,with me?😚😚😚 Мне кажется пришло время изменить пару имен в Книге Рекордов Гиннеса.....вы со мной,друзья?😚😚😚 #guinessrecords #guiness #guinessbookofrecords #longestlegs #longlegs #worldtallestmodel #tallestmodel #tallmodel #supermodel #verytallgirl #glamour #glamourmodel

A post shared by Ekaterina Lisina🇷🇺 (@ekaterina_lisina15) on Jun 19, 2017 at 2:58pm PDT