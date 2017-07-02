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Досуг

Российская баскетболистка меняет профессию и хочет стать самой высокой моделью в мире

время публикации: 16:23 | последнее обновление: 16:32 блог версия для печати фото
Екатерина Лисина

Знаменитая в недавнем прошлом российская баскетболистка Екатерина Лисина по завершении спортивной карьеры решила стать моделью и претендует на титул самой высокой и самой длинноногой в модном бизнесе, сообщает издание Daily Mail.

Рост Лисиной составляет почти 206 см, она считается самой высокой девушкой в России.

По словам Екатерины, она мечтала о карьере модели с 16-ти лет, но сделала выбор в пользу профессионального баскетбола.

В качестве центровой сборной России Лисина стала победительницей и серебряной медалисткой чемпионатов Европы, завоевала "серебро" чемпионата мира, а также была бронзовым призером Олимпийских игр.

В скором времени Екатерина планирует сняться в английском фильме "Регби-девочки", в котором ей предложили сыграть одну из высоких спортсменок.

Еще одна цель бывшей спортсменки – вписать свое имя в Книгу рекордов Гиннесса. На сегодняшний день самой высокой моделью в мире считается Амазон Ив, но она немного ниже Екатерины Лисиной.

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