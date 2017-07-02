"Neverland" Питер Пэна в Тропическом саду парка Яркон

Этим летом знаменитая история вечного ребенка Питера Пэна превратится в настоящее сказочное приключение. С 1 июля по 31 августа 2017 в Тель-Авиве на территории Ганей Иегошуа в Тропическом саду для всех желающих представится замечательная возможность совершить незабываемое путешествие в мир сказки и собственными глазами увидеть русалочью бухту и учебный класс феи Тинкербэлл, индейскую деревню Тигровой Лилии, лагерь для потерявшихся детей, пиратский корабль "Веселый Роджер" и огромный комплекс джимбори.

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Вот уже в течение более чем 100 лет история мальчика, который не хотел взрослеть Питера Пэна остается одной из самых популярных на театральной сцене, в кино и на книжных полках. Кто из нас не мечтал остаться ребенком навсегда, как Питер Пэн? Кому не хотелось полетать с Тинкербелл и увидеть настоящих русалок? Свободно хулиганить и буянить, не имея никаких ограничений? А одержать победу над жестоким пиратом капитаном Крюком?

Этим летом легендарная Neverland раскинется в Тель-Авиве в самом волшебном уголке парка Яркон - в Тропическом саду: среди пышной экзотической растительности, озер и ручьев дети лицом к лицу встретятся со всеми любимые персонажами и совершат волшебное путешествие полное приключений и новых открытий. На входе в Neverland путешественники получат подробную карту страны со всеми замечательными местами, в которые непременно нужно будет заглянуть:

Индийская деревня Тигровой Лилии, где дети смогут научиться танцам племени, стрелять из лука и узнают множество важных деталей из жизни индейцев.

Русалочья бухта - здесь можно встретить настоящую русалку – лучшую подругу Питер Пэна и послушать особенное пение русалок.

Скала Черепа – именно отсюда начинается тренировочный маршрут для морских пиратов, полный самых рискованных заданий.

Магический класс Тинкербэлл, здесь каждый ребенок получит пару символических крыльев, венец и скипетр, и примет активное участие в уроке обучения магии, загадыванию желаний и узнает, как скрыться от пиратов.

Лагерь потерянных детей, в который вход взрослым строго воспрещен - это мир приключений только для детей.

Пиратский корабль "Веселый Роджер" – жемчужина в короне сказочных приключений, которую невозможно забыть – настоящее удовольствие в заливе каннибалов. Здесь шесть раз в день будут показаны представления-истории о приключениях на борту судна с участием Питер Пэна, капитана Крюка, Тигровой Лилии и других персонажей сказки. Часы представлений: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и в 20:00.

И огромный джимбори-комплекс.

Публикуется по материалам PR-агентства