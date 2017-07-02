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Досуг

Звезда "Игр престолов" женился в пятый раз: избранница младше его на 26 лет

время публикации: 13:06 | последнее обновление: 13:06 блог версия для печати фото
Шон Бин и Эшли Мур

Знаменитый британский киноактер Шон Бин, 58 лет, звезда культового сериала "Игры престолов", в пятый раз связал себя узами брака: на этот раз его избранницей стала 32-летняя Эшли Мур, с которой он состоит в романтических отношениях несколько лет.

Свадьба состоялась в минувший четверг в графстве Дорсет, расположенном на берегу пролива Ла-Манш, сообщает 2 июля британское издание The Sun.

Таблоиды отмечают, что новобрачные выглядят на фотографиях очень счастливыми и восторженно отзываются о кружевном платье невесты. Любопытно, что пару лет тому назад актер утверждал в интервью The Daily Mail, что не собирается вновь вступать в брак.

Однако встреча с Эшли, няней по профессии, которая младше актера на 26 лет, кардинально изменила его планы – и теперь он намерен провести с этой "удивительной женщиной" остаток своих дней.

Первой женой Бина была парикмахер Дебра Джеймс, на которой он женился в 1981 году, а спустя семь лет развелся. В 1990 году он вступил в брак с актрисой Мелани Хилл, которая родила ему двух дочерей. После развода с ней в 1997 году актер женился на Эбигайл Краттенден, от которой у него также есть дочь.

Четвертой женой Бина стала Джорджина Сатклифф, на которой он женился в 2008 году – этот брак продержался всего два года.

В настоящее время актер снимается в британском сериале Broken, где играет роль католического священника, живущего на севере Англии.

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