"Заповедник 78": Рейтинг Короля-Солнце. Санкции для Хуайвея. Мультсатира

В воскресенье, 2 июня, проект "Заповедник" представил новую, 78-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

Путин в роли Короля выясняет у придворных Медведева, Пескова и Золотова, что случилось с его рейтингом. Трамп, Меркель, Мей, Макрон и Дуда поют страшную песенку о санкциях для Хуайвея Си Цзиньпину. И снова с нами Винни-Пух! В этот раз в его роли Борис Джонсон, который сменяет Пятачка-Мей и настроен довести "брекзит" до конца.

В новом выпуске нашли отражение: опрос ВЦИОМа, согласно которому рейтинг доверия Владимиру Путину опустился до минимального значения за последние 13 лет, 31,7; введение санкций в отношении компании Huawei из-за подозрений в использовании своих разработок для шпионажа; высокие шансы Бориса Джонсона, сторонника "жесткого выхода" из ЕС, стать преемником Терезы Мэй на посту премьера.

Все выпуски "Заповедника" (DW)