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Досуг

Как не устать от жизни. На детские вопросы отвечает Артемий Троицкий

время публикации: 05:22 | последнее обновление: 05:22 блог версия для печати фото
Артемий Троицкий
Артемий Троицкий и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем очередной передачи нового цикла стал искусствовед и музыкальный критик, отец одного мальчика и трех девочек Артемий Троицкий, прилетавший в Израиль для участия в выставке "Музыка на костях".

Троицкий, на седьмом десятке чувствующий себя 25-летним "чуваком", рассуждает о болезни под названием любовь и веселом сексе, вспоминает, как ссорился с Градским и Макаревичем, утверждает, что "революционное развитие музыки закончилось".

Четырехлетний мальчик спросил: "Почему от жизни устают?" "Устают от жизни, которая превращается в рутину", – отвечает ему Артемий. И рекомендует уставшим от жизни: сделать вдох, закрыть глаза и представить, чего в жизни хочется и что для этого нужно сделать.

Восьмилетняя девочка: "Почему они нас так рано покидают – поэты?" На память и гостю, и ведущему приходит так называемый "клуб 27". "Они все уходят по собственной воле, – уверен Троицкий. – Свойство гения состоит в том, что он не может жить после того, как гений его покинул... И он ищет смерти. Я думаю, что в них работают внутренние часы". К этому выводу Артемия привела судьба Александра Башлачева, с которым он был близко знаком.

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

Программа "Детский недетский вопрос" с Артемием Троицким

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