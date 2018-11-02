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Досуг

"Раввин - не еврей, а юрист". Йосеф Херсонский отвечает на детские вопросы

время публикации: 07:15 | последнее обновление: 07:15 блог версия для печати фото
Йосеф Херсонский
Йосеф Херсонский и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал раввин Йосеф Херсонский, основатель сообщества Jewish Point. "Мне нравится эта история – быть раввином", – говорит он. И поясняет: "Раввин – не еврей. Раввин – это юрист. Это тот, кто знает закон, и тот, кто может комбинировать закон под ситуацию".

Говоря о сходстве и различиях иудаизма и христианства, Херсонский отмечает схожесть стилистики (хотя и не с современным иудаизмом): "Это тот случай, когда при формальном сходстве порой есть диаметральная противоположность в духе, в фактуре... В иудаизме крайне важна структурность, теория иудаизма очень академична. И структурность действий: в иудаизме главное – дело. Христианство – в большей степени религия веры, оторванности от реальности. А иудаизм – религия, стоящая ногами на земле".

9-летний мальчик спросил: "Почему женщинам у Стены Плача отведена треть, а мужчинам – две трети? И вообще, зачем ее надо было делить?" "На самом деле, это всё из-за мужчин, – говорит раввин Йосеф Херсонский. – Мужчины не могут думать о Боге, когда рядом красивая женщина". Неравенство при разделении площади у Стены Плача он объясняет так: "Тема молитвы как института изначально сформировалась как мужская история – женщины не ходили в синагоги, и законодательно они не обязаны молиться, а мужчины обязаны". При этом Йосеф выражает надежду на то, что со временем этого неравенства не станет.

Кипа на голове еврея, по мнению Херсонского – "это система распознавания свой-чужой". "Я для вас чужой?" – спрашивает ведущий. "Вы для меня свой. Но вы шифруетесь", – отвечает раввин.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Йосефом Херсонским

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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