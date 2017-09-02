Ирина Шейк путешествует по Израилю: скромна в Иерусалиме, сексуальна на Мертвом море

Всемирно известная российская модель Ирина Шейк вместе с подругами в течение последней недели путешествует по Израилю. Она побывала на Мертвом море и в Иерусалиме.

- Российская супермодель Ирина Шейк. Фотогалерея

В блоге на Instagram, подписчиками которого являются 9 миллионов человек, Ирина опубликовала серию фотографий, сделанных во время отдыха на пляже Мертвого моря и в Старом городе Иерусалима. Эти снимки широко разошлись за последние дни в социальных сетях и в российских СМИ.

"Лучшее время на Святой земле – в Иерусалиме. Я люблю Израиль. Одна из самых незабываемых поездок", – записала Ирина Шейк в своем твиттере.

Отметим, что ранее Шейк неоднократно бывала в Израиле. В частности, в декабре 2010 года она снималась в Тимне для новой коллекции известного израильского кутюрье Дани Мизрахи.

The best time in holy land #Jerusalem 💘🇮🇱 One of the most unforgettable trips.. A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Sep 1, 2017 at 10:14am PDT

Walking on the #DeadSea 💧 A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Aug 29, 2017 at 8:56am PDT

#SpaDay ☀️💙 A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Aug 30, 2017 at 6:07am PDT

And while at the Dead Sea.. A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Aug 29, 2017 at 12:24pm PDT

Ирина Шайхисламова, в мире моды больше известная как Ирина Шейк, родилась в городе Еманжелинск Челябинской области 6 января 1986 года. Ее отец, татарин по национальности, рано ушел из жизни. Девочку растила мать, преподаватель музыки. В 18-летнем возрасте Ирина стала победительницей Челябинского конкурса красоты "Супермодель 2004", после чего получила предложение о работе фотомоделью в Европе, а затем и в США. В 2007-2009 годах была лицом бренда Intimissimi (с 2010 года считается "послом" данного бренда). Работала также для Armani Exchange, Guess, Beach Bunny, Lacoste и La Perla. С 2007-го года снимается для Sports Illustrated Swimsuit, в 2011-м стала первой россиянкой, которая "сольно" украсила обложку этого престижного издания (в 2006-м на обложке Sports Illustrated Swimsuit красовались снимки восьми полуобнаженных моделей и российской теннисистки Марии Шараповой). Ее фотографии также украшали обложки журналов GQ, Glamour, Elle, Ocean Drive, Woman, Paris Capitale, Jalouse Russia, Annabelle и Bolero. Множество раз имя Ирины было в числе самых красивых и сексуальных женщин, по версии журналов FHM и Maxim. Входит в ТОП-10 самых популярных моделей в социальных сетях.

СМИ уделяют особое внимание личной жизни Ирины. В течение длительного времени она была подругой одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. В 2015 году они расстались. Журнал El Mundo писал о ее романе с президентом ФИФА Зеппом Блаттером, впрочем эта информация не подтверждалась ни Шейк, ни Блаттером, который до скандальной отставки любил говорить: "Мои любовницы – ФИФА и футбол".