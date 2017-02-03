The Voca People, VNV Nation и другие. Афиша на ближайшие выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

В субботу в Ришон ле-Ционе, а позже еще в 12 городах Израиля, вокальная группа Voca Рeople представит большое обновленное шоу, которое уже посмотрели более 2 миллионов человек во всем мире.

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Вечером в пятницу в тель-авивском клубе "Барби" выступит VNV Nation – музыкальная группа электронно-индустриальной сцены, cчитающаяся основоположниками направления futurepop.

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В субботу в тель-авивском зале "Гехаль а-Тарбут" состоится концерт "Семь роялей, одна сценa". Композитор, пианист и дирижер Гиль Шохат приглашает на сцену Рами Кляйнштейна, Шломо Грониха, Леонида Пташку, Омри Мора, Виктора Станиславского, Таля Самнуна, Михаила Зерцекеля и певицу-сопрано Даниэлу Лугаcси. Программа включает как новые песни, так и те, что уже исполнялись в рамках этой концертной программы. Особый гость программы – Марина Максимилиан.

- Приобрести билеты на концерт концерт "Семь роялей, одна сценa"

В пятницу и субботу в театре "Гешер" (Яффо) будет показан новый спектакль "В туннеле" по пьесе Рои Хена, вдохновленного сценарием фильма Даниса Tановича "Ничейная земля". Жанр спектакля: сатирическая хроника. Все билеты на эти выходные проданы, но можно приобрести билеты на март.

- Приобрести билеты на спектакль "В туннеле"

Хайфский театр в субботу показывает спектакль "Штрудель". В главных ролях Владимир Фридман и Елена Саханова.

- Приобрести билеты на спектакль "Штрудель"

Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il