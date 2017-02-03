2 февраля в Лос-Анджелесе состоялась премьера эротической кинодрамы "На пятьдесят оттенков темнее" – продолжения нашумевшего фильма "Пятьдесят оттенков серого". На следующей неделе фильм выходит в широкий прокат.

Картину снял режиссер Джеймс Фоули по одноименному роману писательницы Эрики Леонард Джеймс. Тот же режиссер планирует снимать следующий фильм по ее произведениям, "Пятьдесят оттенков свободы".

Главные роли в картине "На пятьдесят оттенков темнее" вновь исполнили Дакота Джонсон и Джейми Дорнан. Роль сестры главного героя снова играет известная певица Рита Ора.

Напомним, что фильм "Пятьдесят оттенков серого" снимал режиссер Сэм Тейлор-Джонсон, картина при бюджете 40 миллионов долларов принесла более 570 миллионов долларов кассовых сборов. Критика без особых восторгов восприняла этот фильм, картина "Пятьдесят оттенков серого" получила позорную награду "Золотая малина" за худший сценарий, а также за худшие мужскую и женскую роли.