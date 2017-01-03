Сэр Пол Маккартни вместе с группой The Killers выступил на новогодней вечеринке у Романа Абрамовича

Знаменитый "Битл" Пол Маккарни согласился на незапланированное новогоднее выступление, спев вместе с американской рок-группой The Killers на новогодней вечеринке на острове Сен-Бартелеми, устроенной российским миллиардером Романом Абрамовичем.

О выступлении Пола Маккарни на празднике российского олигарха стало известно уже после Нового года, когда в сети появились записи хита группы The Beatles "Helter Skelter" в исполнении Маккартни и The Killers. Новость о том, что сэр Маккартни выступил на частной вечеринке Абрамовича вызвала бурные дебаты в социальных сетях и осуждение многих известных блогеров.





