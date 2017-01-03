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Досуг

Сэр Пол Маккартни вместе с группой The Killers выступил на новогодней вечеринке у Романа Абрамовича

время публикации: 12:31 | последнее обновление: 12:46 блог версия для печати фото
Пол Маккартни

Знаменитый "Битл" Пол Маккарни согласился на незапланированное новогоднее выступление, спев вместе с американской рок-группой The Killers на новогодней вечеринке на острове Сен-Бартелеми, устроенной российским миллиардером Романом Абрамовичем.

О выступлении Пола Маккарни на празднике российского олигарха стало известно уже после Нового года, когда в сети появились записи хита группы The Beatles "Helter Skelter" в исполнении Маккартни и The Killers. Новость о том, что сэр Маккартни выступил на частной вечеринке Абрамовича вызвала бурные дебаты в социальных сетях и осуждение многих известных блогеров.



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