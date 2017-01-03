Ксения Раппопорт: Я – чужестранка

Интервью в преддверии гастролей в Израиле в феврале спектакля "Неизвестный друг" по рассказу Бунина при участии Ксении Раппопорт и Полины Осетинской.

- Приобрести билеты на спектакль "Неизвестный друг"

В Европе ее называют "русской Анной Маньяни". В Москве о ней говорят как о "модной актрисе", на премьеру которой "надо обязательно попасть". В Израиле ее считают "своей" по происхождению. А она, "звезда театра и кино", принадлежит всем и никому. Ксения Раппопорт редко дает интервью. Выловить ее для встречи практически невозможно. Спектакли в Малом Драматическом в Петербурге, репетиции в Москве, съемки в Италии, Германии… Каждый день расписан по минутам…

Петербург зимой - нечто особенное. Он грандиозен и поражает воображение.

Вы давно здесь не были?

Сто лет.

А я всю жизнь здесь живу. Я родилась через четыре улицы от сюда, а живу через две. Снимаю квартиру рядом с родителями. Раньше этот район назывался Пески, сейчас - Центральный.

"На Песках" - это у Достоевского, кажется, встречалось…

И у Достоевского, и у других классиков. Десять Рождественских улиц, которые переименовали в Советские, это здесь. На Песках поселились еще мои прапрадеды, и получается, что в родительской квартире выросло пять поколений. Здесь, по этим Советским улицам, я ходила в школу, в детский сад, в кружки. Несколько я раз пыталась переехать в другой район, но всегда возвращалась.

Петербург очень изменился. Отреставрировали центр. Очень красивое освещение дворцов, зданий. Появилось много новых магазинов, ресторанов, кафе. А какой Питер был в вашем детстве? Самое яркое ваше воспоминание?

Какой-то странный вопрос… Я же тут все детство провела. Выбрать что-то одно…

Есть же у людей первые воспоминания. Что вы помните из детства, совсем из детства…

То, что ближе к земле. Поскольку ты же еще маленький и внимание у тебя на уровне земли. Я помню брусчатку на второй Советско: мостовая была вымощена черным булыжником, сквозь который летом прорастала зеленая трава, а зимой между камнями забивался снег. На улице было очень много деревьев. У нас прямо около дома росли тополя. И третья и четвертая Рождественские все были в деревьях, в липах, в тополях, в этих сережках. Их потом вырубили и поставили ларек швармы, а напротив дома был скверик, где мы гуляли с собакой. Его тоже нет, там сейчас здание банка.

Скучаете по своему Петербургу за границей?

Да, очень скучаю.

И вы настолько привязаны к этому городу, что вам никогда не хотелось отсюда уехать? Навсегда уехать?

Бывают такие мысли… Здесь очень не хватает солнца. Вот в детстве у меня не было этого ощущения. Хотя я помню прекрасно эти бесконечные зимы. Встаешь - еще темно. Приходишь из школы - уже темно. Солнца очень не хватает физически.

В Израиле вы сможете восполнить это недостаток. К слову, как вы себя определяете? Вы ощущаете себя еврейкой?

Первый раз я приехала в Израиль лет 13 назад, со спектаклем "Дядя Ваня". И я помню, что попав на эту землю, я, действительно, почувствовала свою принадлежность к этому народу. Я ощутила эту кровь во мне. И со мной происходили совершенно удивительные вещи.

Например?

Нет, рассказывать не буду. Это мой внутренний путь. Могу сказать лишь то, что было ощущение, что мои корни, мое происхождение, ранее не совсем осознаное, связано с этой Землей. Это со мной там случилось.

Тем не менее, в Италии вас приглашают на роли русских женщин, в Питере вы переиграли всех чеховских героинь…

Недавно мне предложили сыграть немку, которая во время войны, спасала еврейских детей. Роль немецкой женщины. Я спросила: "А кто в таком случае будет играть евреев?" Я думала они поймут мою шутку и будут смеяться, а они удивились и поинтересовались, что я имею ввиду? Понимаете на Западе, в той же Италии они настолько не различают ни национальность, ни принадлежность, что в процессе работы это не имеет никакого значения.

В прошлом году вы участвовали в благотворительном концерте в день памяти жертв Катастрофы "Желтые звезды". Как появился этот проект?

Два года назад мы сидели у меня на кухне с пианисткой Полиной Осетинской и продюсером Славой Зильбербордом. И мы договорились, что через год такого-то числа будет этот концерт. Он состоялся, и в нем участвовали великие музыканты - скрипач Максим Венгеров, трубач Сергей Накаряков, дирижер Владимир Альтшулер. Для меня была огромная честь и счастье стоять с ними вместе на сцене. Это была прекрасная идея. Концерт "Желтые звезды" был благотворительным - в пользу Фонда поддержки музыкального образования. На вырученные деньги мы приобрели четыре детские старинные скрипки 19 века. Сейчас на них играют одаренные дети из школы десятилетки при консерватории.

Благотворительным концертом ваша общественная деятельность не закончилась. Вы попечитель фонда помощи детям больным буллезным эпидермолизом, так называемым детям-бабочкам.

Фонд называется "Б.Э.Л.А." Заболевание врожденное, страшное, неизлечимое. В нашей стране почти никто о нем не знает, нет врачей, и специалистов, которые могли бы правильно поставить детям диагноз и назначить лечение и уход. У детей-бабочек происходит сбой гена, который отвечает за соединение верхних и средних слоев кожи. Она становится настолько хрупкой и ранимой, как крылья бабочек, что от неосторожного прикосновения кожа мгновенно сходит, оставляя плохо заживающие раны. Благодаря Фонду в 2012 году буллезный эпидермолиз внесен в список редких заболеваний. Но пока нет ни статистики, ни, самое главное, протокола лечения. Без этого государство не может начать финансировать лечение. Мы стараемся максимально повлиять, чтобы этот процесс шел быстрее.

Вы везете в Израиль моноспектакль по рассказу Бунина "Неизвестный друг". Какой-то странный и несовременный жанр.

Не могу согласиться. Да, это не шоу, не театрализованное представление, а скорее ближе к эстетскому жанру, где главное - единство слова, музыки и эмоции. Мы намеренно уходили от театральности к концертному исполнению.

Как возник этот проект?

Несколько лет назад мы с моим педагогом по сценической речи Валерием Николаевичем Галендеевым решили сделать моноспектакль. Он предложил взять рассказ Бунина и мы начали, но по разным причинам работа все время откладывалась. Однако идея закончить ее все это время не покидала меня.

Вы говорите педагог. Это было в плане учебного процесса?

Педагог по сценической речи нужен не только студентам. Валерий Николаевич - великий педагог и сегодня он "заведует" речевым аппаратом всего Малого Драматического театра. И надо сказать не только речевым, но и мыслительным, потому что это связанные друг с другом вещи. Он учит не столько говорить, сколько мыслить. Если актер не очень понимает, о чем он говорит, то его и не слышно со сцены. А если понимает, то там уже вопрос техники.

И Бунин. Кто-то читает сейчас Бунина? Почему именно этот рассказ?

То есть вы хотите сказать, что кроме фейсбука сейчас никто ничего не читает? Это рассказ, состоящий из 14 писем женщине мужчине, отправленных ею в течение месяца. Сегодня все человечество состоит в активной переписке. Все сидят в чатах, месенджерах. И возникают те же романы. Только они протекают мгновенно. Не надо ждать неделями ответного письма. Достаточно одного клика, чтобы все понять.

Да, мы отправили сообщение и сразу же видим, прочитано оно или нет…

У нас счет идет на минуты… А моя героиня высчитывает, сколько прошло дней после отправки ее письма. И мог ли адресат его уже получить, и мог бы уже и ответить. И она строит предположения, что и как там могло случиться.

Это совершенно удивительный бунинский рассказ. Я прочитала его… В нем у героев нет имен…

Да.14 писем замужней женщины знаменитому писателю.

Ни на одно из них он не ответил…

Все происходит в течение месяца. Она начинает писать 7 октября и заканчивает 10 ноября. За это время испытывает бурю чувств и эмоций от восхищения и преклонения перед великим писателем до влюбленности, любви, ревности. Она проживает целую жизнь в своем воображении буквально успевая побывать его музой, его любовницей, его женой, его вдовой… В какой-то момент она доходит до некого безумия. Но так и не получив никакого ответа, эту переписку прерывает…

Она просто перестает писать? Она остается жива?

Может быть… А возможно, если она не сойдет с ума и выживет, то продолжит ему писать когда-нибудь… А может быть - нет… Не знаю… Хотелось бы, чтобы об этом задумался зритель.

Но все-таки о чем спектакль? Об иллюзии, о любви, об обмане, о самообмане? Что для вас главное в этой женщине?

Прежде всего, об искусстве. В одном из писем она ему пишет: "и что вообще испытывают люди, подвергаясь воздействию искусства?". Рассказ "Неизвестный друг" именно об этом.

Неожиданно. Выше мы говорили совсем о другом.

Что происходит с человеческой душой и с сердцем под воздействием искусства? Почему одни люди невероятно любят оперу, и готовы летать через континенты и тратить огромные деньги, чтобы попасть на спектакль, другие вообще не принимают оперу. Как книга может изменить жизнь и сознание одного человека, а другого ничуть ни тронуть. Как нас меняют великие фильмы, картины, музыка. Под воздействием искусства приходят волшебные вещи. Люди могу уйти с работы, собрать рюкзак и уехать на всю жизнь путешествовать, и больше никогда не вернуться. А кто-то начинает жить в воображаемом мире, как моя героиня.

Но это высокая идея. А на поверхности рассказа ее одиночество и придуманные чувства.

Мы видим женщину, которая восприимчива именно к литературе. Она сама пытается писать что-то. Но ей не хватает таланта. Но она невероятно талантливый слушатель, читатель и музыкант. В этом ее трагедия - одаренность чувствовать и слышать, но невозможность творить самой. Отсюда тоска и желание хоть как-то это компенсировать любовью. Она ведет безответный диалог с самой собой, восполняя недовыраженное, недореализованное.

Есть аналог жизни этой женщине или это просто литературная фантазия, образ?

Тысячи аналогов. Да я сама аналог. Мне очень знакомы эти ощущения. У меня они просто не доведены до такой степени. Но существовал и исторический прототип этой женщины - Наталья Петровна Эспозито, русская жена итальянского композитора Микеле Эспозито. Она писала Бунину из Ирландии. И, действительно, какое-то время они вели переписку. И некоторые фразы в рассказе прямо взяты из писем. Он отвечал ей, и присылал свои книги. Но наверняка были какие-то женщины, которые писали Бунину, но их письма оставались без ответа.

Так же, как сейчас…

Есть женщины, которые пишут моим друзьям-артистам, или знаменитым актерам. Они пишут и не получают ответа. Такая женщина смотрит на экран и ей кажется что, этот человек родился и вырос для нее, потому что она понимает и чувствует его как никто другой. Вот, что искусство делает с человеком. Оно обманывает и заманивает, в каком-то смысле… Вот, что оно в нем рождает…

У ваших героинь есть нечто общее, они все чужестранки. И в итальянских фильмах, и в российских они все или живут вне родины или возвращаются туда, спустя какое-то время. И, так или иначе, они чужие в том пространстве, где происходит действие. Это случайность или вам интересен именно такой образ?

Они все чужие… Кстати, имя Ксения значит чужая. В переводе с греческого я - чужестранка. Может быть поэтому? Не могу сказать, что я специально выбираю. Я играю то, что мне близко и интересно.

Вы рассказывали, что попали к Джузеппе Торнаторе в "Незнакомку" случайно. Вы сыграли в фильме украинскую эмигрантку в Италии. Выучили итальянский. Научились водить машину. И даже стали соавтором Энио Мариконе, написав слова колыбельной, которую в фильме поет ваша героиня. Теперь вы одна из самых востребованных актрис и в России. Много снимаетесь в Европе, в Италии. Вас щедро одаривают хвалебными эпитетами. Вам это приятно, каково ваше внутреннее ощущение?

Вы знаете, меня одаривают очень щедро и совершенно другими эпитетами. Но и к тому, и к другому отношусь очень спокойно. Мне важна оценка моих коллег, профессионалов, моих друзей и близких. А все остальное это сопутствующая нашей профессии пена.

С кем проще и комфортнее играть? С итальянцами или русскими? Есть какая-то разница?

Нигде не проще. Везде надо работать. Это не зависит от географической принадлежности и не имеет границ. Личность режиссера определяет полностью способ существования и в кадре, и за ним. Единственная разница это то, что в Италии существуют профсоюзы и больших переработок и "сливов" расписания там просто быть не может. Наши артисты в этом смысле не защищены.

В Италии вы почти живете…

Италия - прекрасная страна, в которой я не живу и никогда не жила. Я приезжаю туда работать. И работая в репертуарном театре в Петербурге, не могу там находиться долго. Мой дом в Питере. Но я очень-очень люблю Италию. Это место благословленное высшими силами, в смысле климата, природы и характера людей. Удивительное прекрасное, солнечное, бьющее жизненной энергией место, с потрясающей историей. Летом мы закончили снимать в Италии вторую часть фантастического фильма для подростков "Рагацио Инвизибле" или "Невидимый Мальчик" Габриэля Сальватореса. Это история про супер-героев, которые умеют превращаться в невидимок, летать, выпускать огонь и все такое прочее. Первая часть вышла два с половиной года назад, и там я сыграла маленькую роль мамы главного героя. А во второй части она стала главным персонажем.

А какие проекты в работе?

Я играю маленькую хулиганскую роль в фильме "Мифы Москвы" молодого режиссера Саши Молочникова. Таких ролей у меня еще не было, поэтому я согласилась. Саша очень талантливый молодой режиссер. Есть еще несколько предложений, которые я обдумываю. В театре большая нагрузка. Не так давно вышел "Гамлет", где я играю Офелию. И весь репертуар никуда не делся - "Три Сестры", "Вишневый сад", "Коварство и любовь", "Дядя Ваня".

Вы вообще когда-нибудь отдыхаете? Как вы планируете свой день?

Типичный день, если я нахожусь в Питере, таков: я встаю в восемь пятнадцать, чтобы разбудить ребенка, приготовить завтрак, отвезти в школу. Дальше репетиции. Если нет репетиций, то какие-то дела. У меня две дочери: старшая живет отдельно, в Москве. Ее зовут Аглая, ей 23 года. Она актриса, работает в кино. А младшей скоро будет шесть, ее зовут София и сегодня она заявила, что хочет стать полицейским, потому что они всем помогают.

Вы - еврейская мама?

Думаю, да, хотя всячески борюсь с этим в себе.

Вы успеваете что-то читать?

Очень мало и это ужасно. Вот на днях начала читать "Эсава" Меира Шалева.

Какую музыку вы слушаете?

Музыку мы слушаем вместе с дочкой, когда едем в школу. Это и классика, и рок. Ей очень нравится ретро. Недавно у нас был месяц имени Земфиры. Слушали ее бесконечно, пока она все не выучила наизусть. Сейчас перешли на Глорию Гейнер.

Если у вас будет свободное время в Израиле, куда вы пойдете?

Буду гулять по тем городам, где у нас буду спектакли. Я люблю бродить без путеводителей и карт, куда глаза глядят и ноги вынесут. И вообще, я люблю поесть. Мне нравится в Израиле… какая там еда? Подскажите!

Хумус?

Да! Хумус - волшебное блюдо, если он свежий, конечно.

Беседовала Елена Шафран

Публикуется по материалам PR-агентства