"Белый лебедь". Интервью с балериной Евгенией Образцовой

В начале января в Тель-Авиве будет представлен спектакль "Белый лебедь" Израильского балета, главные партии в первой классической части которого станцуют ведущие солисты Большого театра Евгения Образцова и Дмитрий Гуданов.

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"Белый лебедь" - интригующий спектакль, где знакомая всем, размеренная, выверенная по нотам и жестам, торжественная постановка "Лебединого озера" Льва Иванова сочетается с бешеной энергий и скоростью Фониадакиса, облачившего танцовщиков в облегающие цвета терракоты трико, так что они становятся похожими на фигуры атлетов с росписи старинных греческих ваз. Два хореографа в одном балетном пространстве – Иванов и Фониадакис – и новый балетный ландшафт, где белый лебедь оказывается частью античных мифов при сочетании выверенной, размеренной классики и безумного темпа Фониадакиса и всегда прекрасной музыкой Чайковского. "Белый акт" "Лебединого Озера" - жемчужина мировой классики - драматически переходит в современный балет Андониса Фониадакиса. Премьеры Большого театра показывают свое мастерство в "Белом", классическом, акте "Лебединого озера".

Прима Большого тетра, заслуженная артистка России, лауреат премии "Золотая маска" и международных конкурсов, Евгения Образцова родилась в Ленинграде в семье артистов балета Михайловского театра. В 2002 закончила Академию русского балета им. А. Я. Вагановой и была принята в труппу Мариинского театра, где в первый же сезон станцевала главную партию в балете "Ромео и Джульетта". В 2006 получила национальную театральную премию "Золотая маска" за роль Ундины в одноимённом балете французского хореографа Пьера Лакотта. Как приглашённая солистка выступала с труппой Королевского балета в театре Ковент-Гарден и в Парижской национальной опере. С 2012 года она — прима-балерина Большого театра, прима с феерическим блеском, совершенной техникой, идеальная балерина, фанатик профессии, не просто танцующая, а рассказывающая свои партии, рассказывающая "балетные" истории, умеющая полностью растворяться в образе персонажа, с удовольствием исполняющая партии в современных балетах и не пытающаяся "закрепоститься" по ее словам только в классических рамках. Она – ныне московская балерина, но с привитым петербуржским стилем, внутренней силой, настоящим балетным апломбом. Евгения Образцова являлась приглашенной солисткой лучших театров мира, в том числе Римской Оперы, Королевского балета Ковент-Гарден, Парижской национальной оперы и т.д. Она - обладательница множества престижных наград, в том числе, Международной балетной премии Dance Open в номинации "Мисс Виртуозность". Евгения Образцова не стремится ограничивать себя рамками узкого амплуа, прислушиваться к стереотипам и идти на поводу у консервативных привычек. Главное для актрисы - прожить, сыграть роль так, чтобы зритель поверил увиденному на сцене.

В преддверии гастролей в Израиле Евгения Образцова дала интервью.

Евгения, танцевали ли вы уже "Лебединое озеро" в этой редакции на сцене Большого театра в Москве?

Нет, на сцене Большого театра пока я еще не выступала в "Лебедином озере", но танцевала в этом балет, правда в редакции Бурмейстера, в Московском Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, и можно сказать, что "Лебединое озеро" входит в мой постоянный репертуар, хотя исполнять его с Димой Гудановым, моим коллегой по Большому театру и моим партнером, я буду впервые.

Но не впервые с труппой Израильского балета. Лет десять назад вы приезжали в Израиль еще совсем молодой солисткой и танцевали здесь партию Жизели. Какие у вас остались впечатления от страны, от труппы, от того, что здесь происходило?

Прекрасные остались впечатления. Мы не только работали, танцевали, но и путешествовали: были в Цфате, в Иерусалиме. В Израиле было очень тепло – и погода, и вся атмосфера. Общаться с труппой Израильского балета было очень приятно, там уже тогда танцевали многие русскоязычные солисты, педагоги-репетиторы были очень хорошие и все отношение – крайне доброжелательное.

И слышать такое также очень приятно. Сейчас вы вновь приезжаете в Израиль, но уже будучи балериной совсем иного уровня, когда не вас выбирают, а вы выбираете. И, несмотря на занятость, вы вновь согласились выступить в Тель-Авиве, вновь с Израильским балетом... Вас вновь привлекла возможность станцевать именно с этой труппой в Тель-Авиве?

Безусловно. Во-первых, мне интересно насколько изменилась эта труппа, а во-вторых, я уже знаю, какая у вас страна, так что почему бы не приехать еще раз…

Вы упомянули, что, будучи в Израиле десять лет назад, обратили внимание на то, что много педагогов Израильского балета приехали из России. Насколько, на ваш взгляд, израильская балетная школа близка к российской, а, если есть разница, то в чем она?

Мне сложно конкретизировать такие вещи, но тогда мы нашли очень много общего и в подходе к обучению, и в системе репетиций...

Вы приезжаете танцевать классическую часть "Белого лебедя" в хореографии Льва Иванова, а не задумывались ли вы об исполнении как раз второй части – в стиле модерн-данс, поставленной греческим хореографом Адонисом Фониадакисом? Вас легко представить в образе балерины современного танца. Вам приходилось уже соответствовать таким представлениям - приходилось ли исполнять не классические, а современные партии? Или вы строго придерживаетесь жанра традиционной классики?

Я – абсолютный приверженец классики, хотя мне, конечно, приходилось исполнять и современную хореографию. Но я считаю, что классике всегда сопутствует успех. Здесь не может быть неудач: всё это придумано давным-давно, исполняется уже более века и более века нравится и публике, и самим танцорам.

Насколько балерина вашего уровня зависит от репертуара театра? Насколько вы имеете право выбирать с кем танцевать, где танцевать и в каких спектаклях?

Я имею право отказаться от неподходящих мне ролей. И потому всегда иду на шаг вперед, смотрю заранее те или иные спектакли, чтобы быть готовой к любым предложениям, быть готовой согласиться или отказаться.

Какие постановки, какие хореографы в российском балете для вас интересны? Я поняла, что из зарубежных хореографов вы любите работать с французом Пьером Лакоттом который известен, как реставратор старых балетов, он ставил с вами "Ундину" еще в Мариинском театре в Петербурге. Что происходит сейчас на российской сцене? Реставрируются ли, возобновляются ли старые балеты – первоначальные редакции любимой вами классики? С кем из хореографов вы предпочитаете работать в Большом театре и за рубежом?

Очень много для российского классической хореографии сделал Алексей Ратманский. Я танцевала во многих его спектаклях, с ним чрезвычайно интересно работать и его бы хотелось отметить в первую очередь. А вот выделить кого-то из зарубежных постановщиков, помимо Лакотта, мне довольно сложно. Существует множество одинаковых, повторяющихся, похожих друг на друга спектаклей. А что касается Лакотта, то я также танцевала в 2013 году в Парижской национальной опере в "Сильфиде" Ж.М. Шнейцхоффера в постановке Лакотта; а до этого в 2012 году в Большом театре исполнила роль Аспиччии в "Дочери фараона" Пуни в адаптации Лакотта по хореографии Петипа.

Чем вы объясняете такое положение в современной хореографии?

Тем, что, судя по всему, по-настоящему талантливых постановщиков, к сожалению, не так уж и много. А вот чего много – так это одинакового подхода в современном балете: наработанные клише, учебный процесс, коммерческое чутье.

А вам, как я понимаю, важен именно интерес, характер, образ вашей героини?

Разумеется. Мне интересно, о чем и о ком ставится спектакль, его тема, а не только техника. Мне интересно никуда не торопиться, делать все качественно. Пусть будет один спектакль в пятьдесят лет – но пусть это будет шедевр/

Вы уже станцевали несколько партий любимых вами героинь, а в каких еще образах хотели бы предстать на сцене?

Я мечтаю станцевать в "Кармен" в хореографии Ролана Пети. Это мой характер и близкая мне по духу хореография.

Прошедшим летом у вас родились близнецы. То, что очень многие балерины сейчас продолжают свою карьеру и после рождения детей, и то, что возраст завершения карьеры, отодвигается, становится нормой. Как вы это видите по другую сторону занавеса?

Да, это действительно так и я этому очень рада, потому что на самом деле, если у балерины есть силы и все в порядке со здоровьем, почему бы ей не продолжать танцевать? Отодвигание возрастной планки становится уже общим трендом, есть масса примеров балерин, которые совмещают и удачную карьеру, и удачную семью. Изменения в обществе позволяют справляться со всем.

И для всего это нужны силы. Что присуще идеальной балерине, помимо силы, выносливости? Она должна быть красивой, она должна обладать драматическим талантом. Что еще? Насколько она должна быть послушной и насколько она должна быть самостоятельной? Что такое идеальная балерина, с вашей точки зрения?

Все, что вы перечислили плюс творческий голод, постоянное желание делать что-то новое. Творческий человек, в первую очередь, обязан двигаться вперед, несмотря на физические сложности и моральную нагрузку.

Как это сочетать с рутиной репетиций, одними и теми же упражнениями, бесконечным повторениями движений у станка?

Эта рутина не мешает. Мешает отсутствие интереса к тому, что ты делаешь. А пока интерес есть, то даже сделанное сто тысяч раз одно и то же движение не надоест, если понимаешь, что это приведет к желанному результату. Я на сцене с 2002 года и вовсе не устала и мне ничуть не надоела наша балетная рутина. И потому "Лебединое озеро" - это для меня некий этап. Этот спектакль интересен актерски, но пластически он гораздо более сложный, чем какой-либо другой. Пластически выразить образ Одетты и поставить образ Одиллии –основная задача этого спектакля. Нежные, певучие бесконечные линии Одетты и резкие, агрессивные и довольно нетипичные для балета позы, положения, взгляды Одиллии. Меня больше привлекает роль Одиллии – мне интересен образ этой коварной соблазнительницы. Так получилось, что мой репертуар, мое амплуа – это романтические, тонкие героини и, конечно, мне хотелось воплотить некий совершенно иной образ, преодолеть стереотип.

Беседовала Михаль Сонкина

Публикуется по материалам PR-агентства