Впервые в театре "Гешер": премьера политического памфлета "В туннеле"

В январе в театре "Гешер" состоится премьера спектакля Ирада Рубинштейна "В туннеле" по пьесе Рои Хена. В основу этой постановки лег кинофильм Даниса Тановича "Ничейная земля", удостоенный в 2001 году премии "Оскар" за лучший сценарий и "Золотого Глобуса" в 2002 за лучший зарубежный фильм.

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Новая работа Рубинштейна – политический памфлет, бросающий вызов догматикам и сбивающий их с толку. Главные герои - израильские солдаты, рассудительный Ифтах - солдат-резервист (Мики Леон /Гилад Клеттер) и язвительный Цлиль (Идо Мосери) - "зеленый" призывник попадают в туннель, прорытый террористами со стороны сектора Газы и оказываются в западне вместе с палестинцами – "хамасовцами" Мансуром (Юваль Янай) и Хишамом (Фирас Насер).

В то время, пока в туннеле разворачивается настоящая драма, над ним продолжает кипеть реальный и одновременно абсурдный мир привычных будней.

Это не классическая "антивоенная" пьеса. Ее застрявшие в туннеле герои - патриоты, преданные своему народу. Они оказались в ситуации, которая не оставляет возможности быть "нейтральным" и обрекает на жесткие вопросы, главный из которых: есть ли свет в конце туннеля?

Ответы на них вы найдете, посмотрев спектакль "В туннеле", премьера которого состоится 11, 12 и 13 января в зале "Нога".

В спектакле играют: Мики Леон / Гилад Клеттер, Идо Мосери, Фирас Насер, Александр Сендерович, Юваль Янай, Ори Янив, Карин Саруя, Паоло Э. Моура, Ноа Ар-Цион.

Публикуется по материалам PR-агентства