"Mystery of the dance" в "Азриэли"

"Mystery of the dance" – "Ирландское волшебство" так называется ближайший вечер, ближайший пятничный концерт на крыше торгового центра "Азриэли" в Тель-Авиве, который пройдет вечером 7 июля в рамках летнего марафона амуты "Жемчужины музыки".

- Приобрести билеты на шоу "Mystery of the dance"

Ирландские танцевальные шоу давно покорили весь мир. Покорили и израильтян. Неудивительно, что некоторые из них стали участниками знаменитых танцевальных проектов. Один из них - Яир Вардигер, солист легендарного "Lord of the Dance" и ансамбля "Трикотера", вернувшийся несколько лет назад в Израиль, стал сам создавать шоу ирландских танцев. Яир Вардигер - хореограф, продюсер, солист. Его группа - это ирландское танцевальное шоу, группа, сохраняющая традиции ирландского танца и одновременно обновляющая их, создающая современную интерпретацию, новое прочтение степа и джиги. В его шоу есть всё – голографические эффекты, свет, звук, великолепные декорации, потрясающая хореография, яркие костюмы, и самое главное - блестящие танцовщики и волшебное сочетание традиции и современности, свойственные ирландским танцам, все еще экзотическим, все еще поражающим. В "Mystery of the dance" звучит также и шотландская музыка, в целом - традиционный и популярный фольклор.

Тема шоу – легенда о любви: "Два друга влюбляются в одну девушку. Это не случайное стечение обстоятельств. Силы тьмы намеренно заколдовали одного из друзей, чтобы его руками уничтожить двух влюблённых. Зачем это нужно? Только потому, что силы зла не способны вытерпеть существования на этом свете человеческого счастья. Вот в такие моменты и проверяется сила любви и верности. Влюблённый юноша должен предпринять неимоверные усилия, чтобы победить тёмные силы зла. При этом юноша понимает, что малейшая его ошибка может привести к трагедии. Он вступает в неравный бой, чтобы спасти своего друга и свою возлюбленную. Исход битвы с тёмными силами неизвестен никому…"

Mystery of the Dance уже долгие годы идёт на лучших сценах в Израиле и за рубежом, пользуясь неизменным зрительским успехом.

Каждая из существующих на сегодняшний день подобных групп привносит что-то свое в эту кипучую и столь популярную балетную область – область ирландских танцев. Кстати, ассоциации с борьбой темных и светлых сил возникают не случайно. Первые сведения об ирландских танцах датируются 11 веком. Для всех древних ирландских танцев были характерны быстрый темп и приставные шаги. Некоторые танцы были настолько популярны, что пересекли море и были позже заимствованы англичанами. Но для того, чтобы понять ирландский танец, нужно узнать историю страны – к примеру тот факт, что в средние века народные ирландские танцы осуждала церковь, а поэтому они были попросту запрещены. Священники того времени настаивали на том, что танцы привлекают к себе злые силы и демонов. Священники того времени настаивали на том, что танцы привлекают к себе злые силы и демонов, особенно учитывая движения руками, которые производили танцоры во время танцев. Именно поэтому в ирландских танцах по сей день подвижными остаются только ноги танцоров и очень редко движутся руки.

Три разновидности современного ирландского танца - джига, рилла и хорнпайп – сформировались в начале 20 века. В 1930 году была создана Ирландская Комиссия танца, которая по сегодняшний день по-прежнему контролирует большинство соревнований по ирландским танцам по всему миру. В основе шоу Яира Вардигера лежат национальные ирландские танцы, в частности, знаменитая ирландская "чечетка", разные, и, в тоже время такие похожие танцевальные направления – рилла и степ. В постановке используются фольклорные танцевальные мотивы и старинные кельтские баллады. Главное же в этом шоу, в независимости от того, нравятся кому либо или нет степ и чечетка, его зрелищность, экспрессивность и энергия.

Музыка скрипок, флейт, аккордеона, свирели, искусно подобранная перкуссия, сильные "ирландские" голоса, театр, импровизация, световые эффекты и главное – танец с его энергетическим влиянием - дают возможность почувствовать дух Ирландии, но при этом вихрь музыкальных стилей сметает культурные барьеры. Раз попав на спектакль ирландских танцев, люди приходят на них снова и снова.

Публикуется по материалам PR-агентства