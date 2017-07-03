"Лир. Куклы и люди" театра "Маленький" – спектакль в Тель-Авиве 6 июля

Спектакль "Лир. Куклы и люди" - относительно новый, его премьера прошла весной 2015 года. В этом спектакле практически не присутствует Лир, нет Корделии и Шута. Это рассказ об истории войны братьев и сестер, поколении "тех, кто после". Рассказ о "законном сыне" Этгаре и "незаконном" Эдмонде, о Регане "Вдове" и о Гонерилье, которая замужем за "безумцем жалким". Эту историю - парафраз "Короля Лира" - играют люди, куклы и то, что от них осталось, перемежая мрачную трагедию шутовством. А уж что может быть страшней истории бедного Глостера, ослепленного за верность королю жестокими дочерьми Лира.

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Название спектакля: "Лир. Куклы и люди" - реализация давней идеи драматурга Бориса Ентина, долго работавшего с театром "Маленький" и замышлявшего некий парафраз "Короля Лира". Но то, что сделал Теплицкий, только поначалу может показаться эстетской игрой. Не случайно в названии сначала упомянуты куклы, а потом люди. Точнее было бы - "куклы и нелюди". Постановка Теплицкого - сюрреалистическое зрелище, зловещая фантасмагория. Мелькают сюжетные штрихи из "Короля Лира", но это только сигнальные моменты, придающие смене эпизодов логику и заряжающие спектакль эмоциональной энергией.

"Лир. Куклы и Люди" был удостоен год назад приза 29-го Международного театрального фестиваля Walizka в Польше. В середине июля этого года с этим же спектаклем театр "Маленький" едет на 13-й Международный Шекспировский фестиваль Gyulai Várszínházban в Венгрию в город Дьюла, где помимо лучших венгерских постановок шекспировских спектаклей будут показаны словацкая, румынская и израильская постановка. Впервые за 13 лет существования фестиваля на него приглашен израильский спектакль. А в сентябре "Лир. Куклы и Люди" приглашен в Шарлевиль-Мезьер на северо-востоке Франции на один из крупнейших европейских фестивалей визуального и кукольного театра, основанный еще в 1961-м году, по сути - всемирный фестиваль театров марионеток, проходящий раз в три года и собирающий сотни театральных коллективов из разных стран мира. Этот фестиваль по праву считается самым значительным событием в мире кукольных спектаклей.

"Промозгло и уныло... Сквозь шум серого дождя слышен где-то не то стон, не то крик... Здесь душно и пахнет казармой... Этот мир сошел с ума! Все так увлеклись игрой, что уже забыли, где же жизнь. И чтобы хоть на мгновение обрести ясность взгляда, следует отречься от кем-то принятых норм рассудка...". Люди жаждут власти, страсти пожирают людей, государство перерастает в бесчеловечный механизм, мир утрачивает черты гуманности: время веками не меняет своих правил игры. Для героев шекспировской трагедии путь обретения себя пролегает через безумие, которое, внезапно, оказывается намного более разумным, чем здравый смысл. Средневековая грубость, эстетика фарсовости, современное понимание гуманизма и мимолетность существования – всё есть в этом спектакле. Все тленно – недаром костюмы и декорации сделаны из непрочной бумаги...

"Лир. Куклы и Люди" - дерзкая интерпретация "Короля Лира", точнее, всего одной сюжетной линии трагедии. Из всего шекспировского сюжета взята за основу линия графа Глостера, его сыновей (законного сына Эдгара и бастарда Эдмонда) и взаимоотношений с женами сыновей Гонерильей и Реганой. Любопытна история создания этого спектакля. Идея оставить из всего шекспировского материала одну линию, как уже было сказано, пришла в голову 27 лет назад израильскому журналисту и театроведу Борису Ентину. Молодой актер Михаил Теплицкий загорелся этой идеей и вместе они создали моноспектакль по мотивам "Короля Лира", который был сыгран только один раз. Спустя четверть века Михаил Теплицкий, возглавивший театр "Маленький", воплотил эту идею на сцене с актерами театра.

Действие начинается еще в вестибюле, где зрителей встречает один из актеров, который держит в руках бумажных кукол. Он говорит шутливо, что "Король Лир" – очень длинная пьеса, и поэтому они решили ее сократить, убрав большую часть персонажей. Актер одну за другой прячет кукол в просторном плаще и лишь потом приглашает зрителей в зал. Обращение актера к публике - прием очень театральный и как нельзя более соответствует стилю Шекспира, у которого самые мрачные трагедии перемежаются шутовством. А уж что может быть страшней истории бедного Глостера, ослепленного за верность королю жестокими дочерьми Лира! Загадочный шифр этого театрального действа задают также экспрессионистская сценография Вадима Кешерского и магическая музыка Евгения Левитаса. Рациональное истолкование происходящего вряд ли возможно, когда перед зрителем - нагромождение метафор. Главный и единственный герой спектакля - стихия жестокости, которая воплощена здесь не в характерах, а в языке пластических образов.

"Постановка Теплицкого – сюрреалистическое зрелище, зловещая фантасмагория, – написал об этом спектакле театральный критик Яков Шаус. – Мелькают сюжетные штрихи из "Короля Лира", но это только сигнальные моменты, придающие смене эпизодов минимальную логику и заряжающие спектакль эмоциональной энергией. Люди на сцене действительно похожи на страшных кукол, но сопровождающие героев куклы похожи совсем не на людей, а на какие-то безжизненные обрубки". Художественный руководитель театра "Маленький" Михаил Теплицкий: "Этот спектакль о жестоком мире, где нет правых и виноватых, где все в конечном итоге неправы".

Публикуется по материалам PR-агентства